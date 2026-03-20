Jozef Tománek
TASR|20. mar 2026 o 16:30
ShareTweet0

Slovenský džudista Jozef Tománek obsadil na turnaji Grand Slam v Tbilisi siedmu priečku v kategórii do 60 kg. Na podujatí si v piatok pripísal dva víťazné zápasy a dve prehry.

Tománek mal už v prvom kole náročného súpera, Nemec Luke Cabecana dotiahol duel do zlatého skóre a v ňom slovenský reprezentant rozhodol až po dvoch minútach a štyroch sekundách na wazaari.

Napriek ťažkému úvodnému zápasu zvládol Tománek aj druhý, keď Turka Saliha Yildiza zdolal 2:1 na júkó. Nad jeho sily boli až vo štvrťfinále Rus Ačyty Dombuu, ktorý zvíťazil na ippon a v repasáži Ukrajinec Arťom Lesiuk po triumfe 2:0 na wazaari.

Ostatné športy

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenský reprezentant mal už v úvode náročného súpera. Skončil v top desiatke