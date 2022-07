ONLINE: Dunajská Streda - Cliftonville dnes (Konferenčná liga)

Včera vstúpil do európskych bojov Slovan Bratislava, ktorý doma remizoval s Dinamom Batumi 0:0, dnes sa predstavia hneď dva slovenské tímy. Ružomberok hostí litovský celok Kauno Žalgiris, no a DAC Dunajská Streda privíta v MOL Aréne v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy severoírskeho vicemajstra Cliftonville FC. Stretnutie sa začína o 20:30.



DAC počas letnej prestávky vymenil trénera, Portugalčana Joaa Janeira vystriedal na Slovensku dobre známy Adrián Guľa. Prišli aj nové posily v podobe Miroslava Káčera z Plzne a najnovšie aj Samuela Petráša zo Žiliny. D. Streda skončila v minulom ročníku slovenskej ligy štvrtá, do Európy sa prebojovala cez baráž, v ktorej uspela v dueloch proti Liptovskému Mikulášu aj Trenčínu.