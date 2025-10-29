Na domácej olympiáde získal zlato. Zomrel cyklista, ktorý bol dvojnásobným majstrom sveta

Günter Haritz.
Günter Haritz. (Autor: X/Track Piste)
TASR|29. okt 2025 o 19:01
ShareTweet0

V utorok mal podľahnúť rakovine.

BERLÍN. Vo veku 77 rokov zomrel olympijský šampión v dráhovej cyklistike z Mníchova 1972 Günter Haritz.

Vo svojom stredajšom vyhlásení o tom informovala Nemecká cyklistická federácia a agentúra DPA s odvolaním sa na zdroje blízke bývalému športovcovi. Haritz mal v utorok podľahnúť rakovine.

Haritz bol v 70. rokoch minulého storočia súčasťou víťazného kvarteta pod vedením nemeckého trénera Gustava Kiliana.

Vrcholom kariéry bol pre neho olympijský triumf v Mníchove v tímovej stíhačke s Jürgenom Colombom, Udom Hempelom a Güntherom Schumacherom.

Haritz okrem toho získal titul majstra sveta v tímovej stíhačke v rokoch 1970 a 1973.

Ostatné športy

    Günter Haritz.
    Günter Haritz.
    Na domácej olympiáde získal zlato. Zomrel cyklista, ktorý bol dvojnásobným majstrom sveta
    dnes 19:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Na domácej olympiáde získal zlato. Zomrel cyklista, ktorý bol dvojnásobným majstrom sveta