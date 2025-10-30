Na Veľkej Pardubickej bol jedenásťkrát, raz druhý. Zomrela ikona českých dostihov

Pavel Složil.
Pavel Složil. (Autor: Facebook/Míla Syndy Max)
ČTK|30. okt 2025 o 16:35
Jeho syn sa stal víťazom Veľkej pardubickej.

PARDUBICE. Vo veku 56 rokov zomrel bývalý džokej a neskôr dostihový tréner Pavol Složil. Jedenásťkrát štartoval vo Veľkej pardubickej a v roku 1997 obsadil v sedle Marketplace druhé miesto za Vronským s Jozefom Váňou.

O Složilovom úmrtí informovalo pardubické závodisko na Facebooku.

Okrem druhého miesta vybojoval Složil s Marketplatom vo Veľkej pardubickej o rok neskôr tiež tretiu priečku.

Štartoval aj v zahraničných dostihoch vrátane britského Cheltenhamu. Džokejom sa stal tiež jeho rovnomenný syn, ktorý vyhral Veľkú pardubickú v roku 2021 s Talentom.

