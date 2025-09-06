Spraví, čo sa jej naordinuje, vraví džokejka. Dostihy v Bratislave ovládla domáca kobyla

BRATISLAVA. Víťazmi 33. ročníka Slovenského Oaks spoločnosti Charvát Slovakia (rovina Listed kategórie pre 3-ročné kobyly, 2000 m, dotácia 25.000 eur) sa stali Harmica v sedle s džokejkou Martinou Havelkovou.
Jediná slovenská odchovankyňa triumfovala v štvrtých klasických dostihoch prebiehajúcej sezóny na Závodisku, š. p. v bratislavskej Petržalke v konkurencii ďalších ôsmich kobýl.
„Harmica má dobrú povahu, je to charakterný kôň, s ktorým nie sú problémy. Všetko, čo sa jej naordinuje, aj spraví. Nerobí zbytočné a nekoordinované pohyby. Dištanciu si už vyskúšala na predchádzajúcich dostihoch.
Utekala rýchlo a v tej rýchlosti ešte viac zrýchlila,“ povedala pre Závodisko Z. Kubovičová, pre ktorú to znamenalo aj 14. klasické víťazstvo na Slovensku.
Víťazná dvojica získala dotáciu 11 250 eur plus bonusy. Na počesť víťazov zaznela slovenská štátna hymna.
Posledné klasické dostihy sezóny 33. Slovenský St. Leger (3-ročné kobyly a žrebce, 2800 m) sa uskutočnia v nedeľu 21. septembra opäť v Bratislave.