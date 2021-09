Diaz o návrate po šiestich rokoch: Sám neviem, prečo to robím

LAS VEGAS. Dlhé čakanie fanúšikov legendárneho Nicka Diaza na jeho návrat do sveta zmiešaných bojových umení sa v nedeľu nad ránom skončí. Jedna z najväčších hviezd americkej organizácie UFC sa do klietky vráti po 2024 dňoch od jeho posledného súboju s Brazílčanom Andersonom Silvom v januári 2015.

Otvorene prehovoril o návrate Hoci pod hlavičkou UFC nikdy nedosiahol na titul, svojimi výkonmi a vystupovaním vždy priťahoval pozornosť. Ako je na tom starší z bratov Diazovcov pred odvetným súbojom s Robbiem Lawlerom?

„Idem tam zvíťaziť. Cítim sa však sebavedomo? To nikdy. Vždy mám pocit, že tam prídem a dostanem nakladačku. Každý jeden zápas, ktorý som kedy mal, to bolo takto. Ako sa cítim teraz proti Robbiemu Lawlerovi? Je to rovnaké, idem tam a cítim, že dostanem riadnu bitku,“ prehovoril pre stanicu ESPN 38-ročný bojovník. V najlepších rokoch ohrozoval kraľovanie na tróne weltrovej divízie jedného z najlepších zápasníkov histórie Georgesa St. Pierra. Ani tentokrát sa Diazove ciele nemenia, rád by vyzval šampióna váhy do 77 kilogramov Kamarua Usmana.

„Myslím, že Usmana zničím. Mám lepšie šance s ním, než s Lawlerom, a to som ho už porazil. Nedáva mi to zmysel tam ísť s Robbiem Lawlerom opäť. Ani neviem, prečo to robím. Nikdy sa to nemalo stať. Hocikto to vymyslel, je to idiot. Neviem prečo to robím a nechápem, aký to má zmysel. Mal by som bojovať s Usmanom,“ vysvetľuje Diaz, ktorý naráža na fakt, že Lawlera už v roku 2003 porazil.

Zápasenie k nemu patrí Úprimnosť a autentické vystupovanie Nickovi Diazovi nikdy nechýbala. Bývalý šampión organizácie Strikeforce priznáva, že aj keď sa snažil byť v jednej chvíli mimo zmiešaných bojových umení, nikdy u neho táto túžba nezvíťazila. Nikdy som si zápasenie neužíval. Je to skrátka niečo, čo robím. Pokúšal som sa byť od toho čo najďalej, avšak peniaze a moji sponzori mi nedovolili, aby som to nerobil. Je to pre mňa v istom zmysle neodvrátiteľná vec.