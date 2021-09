Zmena na poslednú chvíľu. Diaz si vyžiadal vyššiu váhu

Na svojej stránke to uviedol novinár Ariel Helwani. Požiadavku na zmenu váhovej kategórie neskôr potvrdil prezident UFC Dana White. Podľa Whitea si to vyžiadal Diazov tím, ale Lawler tento krok zatiaľ oficiálne neodsúhlasil.

Duel bol pôvodne vypísaný vo veltrovej divízii do 77 kg, ale podľa aktuálnych informácií nakoniec prebehne vo vyššej strednej váhe s limitom 84 kg.

„Po sobotnom turnaji som odišiel na pár dní do Bostonu a práve som sa vrátil. Medzičasom sa cez víkend udialo toto.

Viem len to, že Diazov tím chce zápas v 84 kg. Robbie mi napísal, že sa o tom porozprávame, keď priletí do Vegas,“ prezradil White.

Aj White len odhadol, čo je vo veci. „Netuším. Nick pravdepodobne nechce spraviť váhu. Pred zápasmi Diazovcov sa zakaždým niečo stane, len sme na to už zabudli, lebo sme Nicka zopár rokov nevideli,“ prehlásil prezident organizácie.

Doposiaľ nepoznáme dôvod, pre ktorý chce Diaz zápasiť vo vyššej váhe, no s najväčšou pravdepodobnosťou za tým budú stáť isté komplikácie pri chudnutí.

Diaz strávil takmer celú kariéru vo veltrovej divízii, teda vo váhe s limitom do 77 kilogramov. Posledný súboj v roku 2015 síce absolvoval vo vyššej kategórii, no pred nadchádzajúcim návratom nič nenasvedčovalo tomu, že by mu váha mala robiť problémy.

Minulý rok dokonca absolvoval „skúšobné chudnutie“ po 14-týždňovom tréningovom kempe.