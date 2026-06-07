    Pomôžu Anglicku až k zisku vysnívaného titulu na MS? Kane: Nikdy som sa tak dobre necítil

    Novozélandský stredopoliar Marko Stamenič (8) a anglický útočník Harry Kane.
    Novozélandský stredopoliar Marko Stamenič (8) a anglický útočník Harry Kane. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. jún 2026 o 13:59
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    V sezóne už za klub i národný tím strelil dokopy 67 gólov.

    Anglický futbalový kanonier Harry Kane sa pred nadchádzajúcimi MS cíti v životnej forme. Tridsaťdvaročný útočník Bayernu Mníchov bude kapitán úradujúcich vicemajstrov Európy na piatom vrcholnom podujatí za sebou.

    Kane sa v sobotu postaral o jediný presný zásah v prípravnom stretnutí Angličanov proti Novému Zélandu. V sezóne už za klub i národný tím strelil dokopy 67 gólov.

    „Mať na sebe dres Anglicka je moja najobľúbenejšia vec. Kapitánsku pásku nosím s hrdosťou, snažím sa byť príkladom pre spoluhráčov, ale i fanúšikov.

    Sú na nás veľké očakávania a ja sa skrátka teším na to, ako to dopadne. Nikdy som sa tak dobre necítil,“ uviedol Kane po stretnutí podľa DPA.

    Program Anglicka na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York

    Angličania sa predstavia v L-skupine. Na turnaji ich postupne čaká Chorvátsko, Ghana a Panama.

    Tabuľka skupiny L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Novozélandský stredopoliar Marko Stamenič (8) a anglický útočník Harry Kane.
    Novozélandský stredopoliar Marko Stamenič (8) a anglický útočník Harry Kane.
    Pomôžu Anglicku až k zisku vysnívaného titulu na MS? Kane: Nikdy som sa tak dobre necítil
    dnes 13:59|1
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