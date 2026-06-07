Pomôžu Anglicku až k zisku vysnívaného titulu na MS? Kane: Nikdy som sa tak dobre necítil

Anglický futbalový kanonier Harry Kane sa pred nadchádzajúcimi MS cíti v životnej forme. Tridsaťdvaročný útočník Bayernu Mníchov bude kapitán úradujúcich vicemajstrov Európy na piatom vrcholnom podujatí za sebou.
Kane sa v sobotu postaral o jediný presný zásah v prípravnom stretnutí Angličanov proti Novému Zélandu. V sezóne už za klub i národný tím strelil dokopy 67 gólov.
„Mať na sebe dres Anglicka je moja najobľúbenejšia vec. Kapitánsku pásku nosím s hrdosťou, snažím sa byť príkladom pre spoluhráčov, ale i fanúšikov.
Sú na nás veľké očakávania a ja sa skrátka teším na to, ako to dopadne. Nikdy som sa tak dobre necítil,“ uviedol Kane po stretnutí podľa DPA.
Program Anglicka na MS vo futbale 2026
Angličania sa predstavia v L-skupine. Na turnaji ich postupne čaká Chorvátsko, Ghana a Panama.