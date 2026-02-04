Mladý brankár zažil počas kariéry lepšie i horšie obdobia. Jeho klub sa trápi najmä v koncovke

Nie je to tak dávno, čo Poprad hral baráž o postup do najvyššej futbalovej súťaže. Písal sa rok 2019.
Dnes je však situácia pod Tatrami výrazne odlišná. FK Poprad aktuálne pôsobí v TIPOS 3. lige Východ a po jesennej časti sa nachádza na 11. mieste zo 14 účastníkov. Bilancia tímu je 4 víťazstvá, 1 remíza a 8 prehier.
S takýmto postavením v tabuľke nemôže panovať spokojnosť – a to nielen medzi hráčmi, ale ani medzi funkcionármi či fanúšikmi.
O to viac, že Poprad hráva svoje domáce zápasy v Národnom tréningovom centre, ktoré je vo vlastníctve SFZ a má kapacitu 5730 divákov. Tých však na futbal v Poprade chodí v poslednom období menej, než by si klub želal.
Jednou z opôr mužstva je 24-ročný brankár Dávid Straka. Na jeseň nastúpil do 16 zápasov v lige aj pohári, odchytal 1440 minút a na konte má aj jednu žltú kartu.
S mladým gólmanom sme sa rozprávali nielen o jeho futbalovej minulosti a súčasnosti, ale aj o situácii v mužstve a cieľoch Popradčanov v jarnej časti sezóny.
„Svoju futbalovú cestu som začínal v rodnom Svite, odkiaľ som sa neskôr presunul do FK Poprad. Práve tam som dostal príležitosť zahrať si najvyššiu dorasteneckú ligu.
Minulú sezónu som strávil v Starej Ľubovni Redfox, ktorá pôsobí v Monacobet lige, a aktuálne opäť obliekam dres FK Poprad,“ začal svoje rozprávanie Straka.
Ako každý športovec, aj on zažil počas kariéry lepšie i horšie obdobia. Na mládežnícke roky však spomína s úsmevom.
„Najradšej spomínam na obdobie, keď som hrával prvú dorasteneckú ligu. Nastupoval som proti hráčom, ktorí dnes pôsobia v reprezentácii, v kvalitných zahraničných súťažiach či v Niké lige.
Silným zážitkom bolo aj trénovanie s mužmi FK Poprad počas zimnej prípravy – v kabíne som sa stretol s menami, ktoré som dovtedy poznal len z televízie alebo som ich ako dieťa sledoval zo štadióna.“
Účinkovanie v druhej lige v drese Redfoxu bolo pre mladého brankára cennou skúsenosťou, napokon sa však rozhodol pre návrat domov.
„Pre návrat do FK Poprad som sa rozhodol najmä preto, že som dostal možnosť pravidelne chytávať. Zároveň je tu výborná partia spoluhráčov, s ktorými som už veľa zažil, a v neposlednom rade je to len pár kilometrov od môjho domova.“
Jesenná časť sezóny však podľa jeho slov nepriniesla toľko bodov, koľko si tím predstavoval.
„Máme mladé mužstvo, v ktorom je veľa odchovancov klubu. Chalani na sebe poctivo pracujú, čo bolo v posledných zápasoch viditeľné aj na výkonoch. Väčšinu stretnutí nás však trápilo premieňanie šancí.
Dokázali sme si vytvoriť dosť príležitostí, no chýbala nám potrebná produktivita. Ako sa hovorí – keď nedáš gól, nemôžeš vyhrať. Výsledky ovplyvnili aj zranenia hráčov zo základnej zostavy,“ pomenoval príčiny Straka.
Cieľom Popradčanov je v jarnej časti posunúť sa v tabuľke vyššie. Tomu je podriadená aj zimná príprava.
„Začali sme 7. januára na umelej tráve v Poprade-Veľkej. Odohrali sme už dva prípravné zápasy proti druholigovým tímom, konfrontovali sme sa aj s našimi staršími dorastencami a Podkonicami.
Trénujeme štyrikrát do týždňa, aby sme sa čo najlepšie pripravili na jarnú časť sezóny. Verím, že na ňu nadviažeme rovnako, ako sme zakončili jeseň – zápasmi, v ktorých bol viditeľný progres v hre, góloch aj víťazstvách.“