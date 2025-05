Prvý deň na MS: USA vypískali, Pastrňák sa hanbil a brankár má radosť z cennej fotky

💡 Tento článok môžete dočítať celý vďaka Toyote

BRATISLAVA. Hovorí sa, že šport a politika by sa nemali miešať dokopy, no aj začiatok MS v hokeji 2025 potvrdil, že to nie je také ľahké. Keď reprezentanti USA nastupovali na svoj úvodný zápas proti domácemu Dánsku, diváci v aréne ich privítali bučaním a piskotom. To isté sa dialo už skôr, keď hlásateľ čítal zostavu amerického tímu. Informácie o MS v hokeji 2025 (prehľad) Ich konanie malo politické pozadie. Reagovali tým na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa nedávno vyjadril, že chce pre USA získať kontrolu nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska.

"Bučanie som registroval. Nie je to niečo, čo sa mi páči. Úprimne, je to neúctivé. Museli sme sa však sústrediť na seba, aby sme urobili všetko pre to, aby sme vyhrali," povedal útočník Cutter Gauthier. Na titul čakajú skoro 100 rokov Skóre zápasu bolo dlho bezgólové, ale v 18. minúte Dáni prepadli v strednom pásme a práve hráč Anaheimu Ducks otvoril skóre stretnutia. Američanov tento moment upokojil a napokon väčšinu z 10-tisíc fanúšikov na tribúnach zarmútili rovnakým skóre, ako aj Švédi Slovákov - 5:0. VIDEO: Všetky góly 1. hracieho dňa na MS v hokeji 2025

USA majú káder zložený takmer výlučne z hráčov NHL a podobne ako v predošlých ročníkoch sú čiernym koňom. MS naposledy vyhrali pred skoro sto rokmi (1933) a odkedy sa hrá formátom play-off (1992), ani raz nehrali finále. Celkovo padlo v úvodný deň šampionátu 22 gólov, no našiel sa iba jeden dvojgólový strelec - útočník Seattlu Kraken Matthew Beniers. "Je to skvelý hráč. Mal som to šťastie, že som s ním v lete trochu korčuľoval a spoznal ho. Miluje súťaženie a je zábavné s ním hrať," povedal Gauthier.

Dánski organizátori pred začiatkom zápasu predviedli hudobnú a svetlenú šou, no hokejisti si ešte musia počkať, kým na ľade zažiaria. Žreb majú náročný, keďže už v sobotu večer budú ich súperom Švajčiari. Viac má len Kovaľčuk Do šampionátu úspešne vstúpili aj obhajcovia titulu Česi. V repríze vlaňajšieho finále zdolali Helvétov 5:4 po predĺžení, hoci v prvej tretine pôsobili dojmom, akoby práve titul majstra sveta dooslavovali. Švajčiarov mohlo mrzieť premárnené vedenie 2:0 aj 4:3. Avšak, kým ich útočné esá Nico Hischier a Timo Meier nebodovali, český prvý útok zabral v tých najdôležitejších chvíľach zápasu. Najskôr Lukáš Sedlák necelé štyri minúty pred koncom vyrovnal a v predĺžení skóroval trojbodový Roman Červenka po akcii Davida Pastrňáka.

"Červus už niekoľko rokov na MS ukazuje, že vie strieľať góly. Body mu tam skáču... Je to veľmi šikovný hráč s dobrou strelou," vravel Pastrňák. Útočník Bostonu Bruins je najväčšou hviezdou tímu a aj preto dostal v prvej tretine dôveru, keď bolo nariadené trestné strieľanie. "Nevychytal ma, ale trafil som ho do hrude. Ľad už nebol ideálny a ušlo mi to. Úprimne, musím povedať, že sa za to trochu hanbím. Ale stalo sa a som rád, že sme nakoniec vyhrali. Nabudúce to musí byť gól," povedal.

Jeho slová o kvalitách Romana Červenku potvrdzuje aj nasledujúca štatistika. Rodák z Prahy hrá na 12. MS a na konte má už 80 (28+52) bodov. V tomto tisícročí ich nazbieral na MS viac len Iľja Kovalčuk (86).

"Čo o ňom povedať? Proste kapitán, ktorý ani v 39 rokoch nepoľavuje. Zahodil sklamanie z finále extraligy a proti Švajčiarom ukázal, prečo je nenahraditeľný," napísal novinár Zdeněk Janda z Isport.cz. Okrem víťazstva Čechov určite potešila aj správa, že výstroj Martina Nečasa docestovala do Herningu a v nedeľu bude môcť nastúpiť proti Nórom. Bratia nastúpili proti sebe V "slovenskej" skupine zaznamenali prvé tri body okrem Švédov aj Fíni, no proti Rakúšanom sa poriadne nadreli. Pri tesnej výhre 2:1 im pomohli aj rozhodcovia, ktorí neuznali zásah Marca Kaspera. Zaujímavosťou zápasu bolo, že proti sebe nastúpili bratia. Ide o veľký paradox, ktorý sa často nevidí. Už bratská dvojica v jednom tíme nebýva pravidlom, nie to ešte každý z bratov v inom reprezentačnom drese. Kým 26-ročný Eeli Tolvanen hrá v NHL za Seattle, jeho o skoro päť rokov starší brat Atte má za sebou štyri sezóny v drese Salzurgu. Získal štyri tituly, bol najužitočnejším hráčom ligy, a tak zaujal tamojší zväz. Priznal, že ponuka reprezentovať Rakúsko ho šokovala, no napokon na ňu kývol a v piatok takmer prispel k senzácii na úkor fínskeho favorita. "Celkovo sme odohrali dobrý zápas. Po prvých desiatich minútach sme sa zdvihli a dokázali sme Fínsko poriadne zatlačiť," zhodnotil. VIDEO: Bratský súboj Tolvanenovcov v čase od 0:45 min V tretej tretine dokonca vychytal svojho brata v nájazde: "Dúfam, že z toho existuje fotka. Možno som mal nejakú predstavu, čo urobí, ale on má toľko pohybov, že to dokáže kedykoľvek zmeniť." "Veľa spolu trénujeme počas leta či už nájazdy alebo strely. Asi som ho pripravil dobre," reagoval Eeli Tolvanen, jeden z lídrov fínskeho tímu. Suomi majú v tíme len šesť hráčov z NHL a proti Rakúšanom podali veľmi diétny výkon. Napraviť reputáciu si budú môcť v nedeľu večer proti Francúzsku, ktoré ešte predtým čaká konfrontácia s Lotyšskom.

