Divoký zápas hneď na úvod MS. Odvetu finále muselo rozhodnúť až predĺženie

MS v hokeji 2025 - skupina B

Jeho pokus sa obtrel o čepeľ Kodýtekovej hokejky a zapadol do horného rohu bránky. O päť minút rozvlnil sieť Schmid, ale jeho gól neplatil pre ofsajd, na ktorý si zobral trénerskú výzvu Rulík.

Po ľavej strane vnikol do pásma Marti, no bez podpory spoluhráčov, a tak skúsil z veľkého uhla vystreliť.

Hofmann našiel pred odkrytou bránkou Schmida a ten upravil na 3:3. Švajčiari po góle dostali krídla a obraz hry sa vrátil do prvej tretiny, keď dominovali.

Česi robili chyby v obrane a často mali problém dostať sa z vlastného pásma.

III. tretina+predĺženie:

V 49. minúte na to doplatili, Andrighetto si nakorčuľoval k modrej, dostal puk do jazdy a z ľavého kruhu poslal „Helvétov“ do vedenia.

Česi dostali veľkú šancu na vyrovnanie v 55. minúte, keď po faule hrali presilovku a využili ju.

Červenka našiel pred bránkou Sedláka a ten na dvakrát vyrovnal - 4:4.

V predĺžení rozhodol kapitán Česka Červenka, asistenciu si okrem Pastrňáka pripísal aj brankár Vejmelka.