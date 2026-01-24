    Chladoňovej v cyklokrose v Belgicku ušla prvá dvadsiatka, dominovali Holanďanky

    Viktória Chladoňová počas pretekov v cyklokrose.
    Viktória Chladoňová počas pretekov v cyklokrose. (Autor: Nicolas Jelža/ SZC)
    TASR|24. jan 2026 o 15:16
    Slovenka stratila na víťazku cez dve minúty.

    Svetový pohár v cyklokrose 2025/2026

    Preteky žien v Maasmechelene:

    1.

    Puck Pieterseová

    Holandsko

    Fenix - Premier Tech


    2.

    Ceylin Del Carmen Alvaradová

    Holandsko

    Fenix - Premier Tech

    + 10 s

    3.

    Francúzka Amandine Fouquenetová

    Francúzsko

    Pauwels Sauzen

    + 11 s

    21.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 2:23 min

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na sobotňajších pretekoch Svetového pohára v cyklokrose v belgickom Maasmechelene 21. miesto.

    Členka tímu Visma Lease a Bike mala odstup od čela 2:23 min.

    Zvíťazila Holanďanka Puck Pieterseová z tímu Fenix - Premier Tech. Druhá skončila jej krajanka i tímová kolegyňa Ceylin Del Carmen Alvaradová s odstupom 10 sekúnd, o sekundu neskôr finišovala Francúzka Amandine Fouquenetová (Pauwels Sauzen).

    Cyklistika

    dnes 15:16
