Chladoňovej v cyklokrose v Belgicku ušla prvá dvadsiatka, dominovali Holanďanky

Svetový pohár v cyklokrose 2025/2026
Preteky žien v Maasmechelene:
1.
Puck Pieterseová
Holandsko
Fenix - Premier Tech
2.
Ceylin Del Carmen Alvaradová
Holandsko
Fenix - Premier Tech
+ 10 s
3.
Francúzka Amandine Fouquenetová
Francúzsko
Pauwels Sauzen
+ 11 s
21.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 2:23 min
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová obsadila na sobotňajších pretekoch Svetového pohára v cyklokrose v belgickom Maasmechelene 21. miesto.
Členka tímu Visma Lease a Bike mala odstup od čela 2:23 min.
Zvíťazila Holanďanka Puck Pieterseová z tímu Fenix - Premier Tech. Druhá skončila jej krajanka i tímová kolegyňa Ceylin Del Carmen Alvaradová s odstupom 10 sekúnd, o sekundu neskôr finišovala Francúzka Amandine Fouquenetová (Pauwels Sauzen).