    Chladoňová bojovala s najväčšími favoritkami. Vo svojej kategórii nestačila iba na Britku

    Viktória Chladoňová počas cyklokrosovej sezóny.
    Viktória Chladoňová počas cyklokrosovej sezóny. (Autor: Nicolas Jelža/ SZC)
    TASR|25. jan 2026 o 15:37
    Pre slovenskú reprezentantku to bol posledný test pred majstrovstvami sveta.

    Svetový pohár v cyklokrose - Hoogerheide 

    Preteky elite žien:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1

    Puck Pieterseová

    Holandsko

    51:54 min

    2

    Kristyna Zmenová

    Česko

    + 6 s

    3

    Amandine Fouquenetová

    Francúzsko

    + 10 s

    4

    Zoe Backstedtová

    Veľká Británia

    + 11 s

    5

    Shirin van Anrooijová

    Holandsko

    + 18 s

    6

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    + 29 s

    Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová obsadila na podujatí Svetového pohára v holandskom Hoogerheide druhé miesto v kategórii do 23 rokov. Nestačila iba na Britku Zoe Backstedtovú, za ktorou zaostala o 18 sekúnd.

    Devätnásťročná Slovenka skončila v hodnotení hlavnej kategórie elite žien na šiestej priečke.

    Celkovou víťazkou sa stala domáca Puck Pieterseová, na ktorú Chladoňová stratila 29 sekúnd.

    Chladoňová dosiahla svoj najlepší výsledok na cyklokrosových pretekoch série Svetového pohára.

    Pretekárka tímu Visma-Lease a Bike sa po štarte z piateho radu prebojovala vydarenou jazdou až do vedúcej skupiny s hlavnými favoritkami.

    V štvrtom kole zo siedmich dokonca zajazdila najrýchlejší čas a posunula sa na priebežnú štvrtú pozíciu.

    V dramatickom závere prišiel rozhodujúci moment až v poslednom okruhu, keď zaútočila Pieterseová (Fenix–Premier Tech).

    Na jej útok nedokázala zareagovať žiadna zo súperiek a napokon prišla Holanďanka do cieľa prvá s náskokom šiestich sekúnd pred Češkou Kristýnou Zemanovou a 10 s pred treťou Amandine Fouquenetovou z Francúzska.

    Chladoňová tak nadviazala na svoje predchádzajúce úspešné umiestenia vo SP v kategórii do 23 rokov.

    V Gavere vybojovala druhé miesto, v českom Tábore bola tretia, piata skončila na podujatí v Benidorme a štvrtá v Maasmechelene. Pre slovenskú reprezentantku to bol posledný test pred majstrovstvami sveta v Hulste (1. februára).

