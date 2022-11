Na prilbe má podpis od Sagana a v šestnástich je zrejme najlepšia na Slovensku

BRATISLAVA. Podobný príbeh už na Slovensku bol. Prišiel talentovaný cyklista a už ako tínedžer mal guráž. Pre pretekmi Slovenského pohára prišiel raz šéfom veľkého tímu v horskej cyklistike, len aby mu oznámil, že jeho pretekári nemajú šancu a svoje slovo dodržal.

Peter Sagan bol jedinečný talent. Dokázal vyhrávať preteky aj nad seniormi. Je rarita ak mladý športovec dokáže vyhrávať nad seniormi.

Za normálnych okolností by to nemalo byť možné. Mladý organizmus nedosiahol svoj potenciál. Dospelí by mali byť pred 15- či 16-ročným o dve úrovne vyššie.