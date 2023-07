Philipsen môže byť rád, že som bol vedľa neho ja a nie Sagan, vraví van Aert

Van Aert vtedy prestal šprintovať. Zvesil nohy a do cieľa prišiel len zotrvačnosťou. Z druhej priečky klesol na piatu. Komisári analyzovali televízne zábery a nezistili, že by sa Philipsen previnil proti pravidlám.

V utorok vyzdvihoval, že si zachoval chladnú hlavu a v šprinte nepokračoval.

„Jasper mal včera šťastie, že som bol vedľa neho, pretože ak by tam bol podobný pretekár ako Sagan, nepochybne by ho vytlačil," reagoval van Aert pre televíziu Sporza.

Belgičan vravel, že dojazd 3. etapy bol nebezpečný a len vďaka jeho ohľaduplnosti neprišlo k pádom.

„Rozhodol som sa radšej neriskovať. Je však zvláštne, že takýto finiš schválili. Jasper šprintoval po ľavej strane, pretože to bola najkratšia línia do cieľa. Ale keď zistil, že som za ním, mierne vybočil. Bolo to diskutabilné, ale najmä samotný finiš bol diskutabilný. To je asi dôvod, prečo nakoniec komisári nič neurobili,“ reagoval van Aert.

Ani Sagan nechcel riskovať

Sagan sa však v pondelok do šprintu netlačil za každú cenu. Naopak aj on vnímal, že doojazd bol riskantný. Zvolnil a obsadil 19. priečku.