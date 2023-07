Van Aert: Vingegaard mohol urobiť viac, ale kritika naňho je prehnaná

BRATISLAVA. Jeho frustrácia po nedeľňajšej etape bola veľká. Na Tour prišiel Wout van Aert s tým, že chce vyhrať niekoľko etáp. Záver druhej mu vyhovoval a aj okolnosti hrali v jeho prospech. Druhá priečka ho naplnila horkosťou a hnevom. Emócie neuniesol. Podľa magazínu velonews po etape od hnevu hodil svoj bicykel a v autobuse nakričal na kolegov. Pred novinárskymi otázkami odišiel bez slova.

V tíme Jumbo-Visma je zrejme negatívna atmosféra. Problémom je, či mal v nedeľu pri dojazde pomôcť van Aertovi aj líder na celkové poradie Jonas Vingegaard.

Tím mal v skupine až 4 pretekárov. Van Aert sám niektoré nástupy súperov doťahoval, v závere mu pomáhali Tiesj Benoot a Wilco Kelderman, no ani to nestačilo. Vingegaard neurobil nič Aj medzi odborníkmi prevláda názor, že Vingegaardovi by sa nič nestalo, ak by k jeho úspechu prispel. Dán si však myslí, že pomohol už tým, že nespolupracoval s Tadejom Pogačarom, ktorý chcel v závere útočiť. Keď v posledných kilometroch zaútočili Tom Pidcock a Mathias Skjelmose, van Aert ich naháňal sám. Ak chcel vyhrať, musel.

„Vidíte, ako sa Jonas Vingegaard ostražito pozerá, ale neurobí ani najmenší pohyb, aby tú medzeru zmenšil. To bola chvíľa, kedy mal Vingegaard urobiť van Aertovi láskavosť a nechať ho, aby pre neho jazdil vo zvyšku Tour odovzdal ešte viac energie.

Lenže on to neurobil a Wout musí opäť túto medzeru stiahnuť sám,“ reagoval pre belgickú televíziu Sporza bývalý profesionál Jan Bakelants. Na Tour ostáva ďalších po nedeli ostávalo ďalších 19 etáp a Belgičan je stále veľkým favoritom. Môže pokojne vyhrať dve - tri etapy. Lenže hnev, ktorý neudržal, sa nebude dať len tak vziať späť. VIDEO: Zostrih 2. etapy Tour de France 2023

Prehnaná reakcia Napríklad v Dánsku, kde fanúšikovia Tour sledujú práve kvôli Vingegaardovi, prevláda názor, že jeho reakcia bola prehnaná. „Dánski fanúšikovia si myslia, že Vingegaard konal správne, keď v dojazde etapy šetril sily. Ak by to urobil, mohol to neskôr ľutovať.

Vingegaard sa dokonca vyjadril pre náš kanál, že pomohol van Aertovi už tým, že na Jaizkibeli nespolupracoval s Pogačarom,“ hovorila pre Sporzu reportérka dánskej televízie TV2 Sanne Jakobsenová. V minulosti bol medzi Vingegaardom a van Aertom výborný vzťah. Vlani mali k sebe blízko. Dán tento rok sám povedal, že by mal van Aerta so sebou na každých pretekoch. Bez pomoci van Aerta by nebola pozícia Vingegaarda taká silná.

Jazdci tímu Jumbo-Visma, zľava Jonas Vingegaard a Wout van Aert. (Autor: TASR/AP)

Ak by aktuálna situácia naštrbila vzťahy a van Aert by vo svojej snahe poľavil, na výsledku by sa to mohlo prejaviť. „Bez jeho pomoci by to mal Vingegaard veľmi náročné,“ myslí si Jakobsenová. Belgičan sa k incidentu vrátil až v pondelok pred štartom 3. etapy. V nedeľu bol príliš frustrovaný a odmietol sa vyjadriť. „Bol som veľmi sklamaný, že som nevyhral, aj keď som bol blízko. Asi to nie je prekvapivé. Potreboval som to stráviť.