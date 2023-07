Van Aert zúril, víťazstvo mu vyfúkol odvážny Francúz. Mal som plán, vravel Lafay

SAN SEBASTIAN, BRATISLAVA. Nebol to ten najväčší ohňostroj, ale posledných 20 kilometrov druhej etapy Tour de France bol plný akcie a nástupov. Stúpanie Jaizkibel aj technický zjazd do Saana Sebastianu ponúkali priestor na útoky.

Lafay: Mal som plán, čo je nezvyčajné

Lenže všetci sa sústreďovali na van Aerta. Keď prešli okolo označenia posledného kilometra, po ľavej strane začal znenazdajky šprintovať Victor Lafay. Francúz dal do svojho pokusu všetku energiu.

„Keď som sa pustil do útoku, nemyslel som na to, že by som mohol vyhrať. Len som to chcel skúsiť a dal som do toho všetky sily,“ opisoval pre Eurosport.

Jeho náskok nikdy nebol veľký. Stále sa zdalo, že ho skupina musí dostihnúť. Aj sa to stalo. Lenže až za cieľovou čiarou.

Lafay prešiel do cieľa s rozpaženými rukami a kričal z plných pľúc. Pre tím Cofidis vybojoval prvé víťazstvo na Tour de France po 15 rokoch.

„Videl som pred sebou cieľ a počítal som metre. Bolo to šialené. Mal som obavy, že to bude tesné, ale bojoval som,“ hovoril Lafay.