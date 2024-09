Smutný koniec Van Aerta, po dvoch pádoch musel odstúpiť. Roglič stráca už len 5 sekúnd

O úniky sa postupne pokúšalo niekoľko skupín, no úspešnejšia bola až skupina pätnástich jazdcov po zhruba 30 kilometroch. V nej figuroval Van Aert či kolegovia z UAE Emirates Isaac Del Toro, Jay Vine a Soler.

Sto kilometrov pred cieľom sa to pre Belgičana vyvíjalo dobre, po zjazde mal pred zvyškom skupiny náskok 38 sekúnd. Tá ho dobehla ešte pred stúpaním na Collada Llomena, kde sa opäť tešil z triumfu.

Víťazstvo tak bral osamotený Soler a na konto si pripísal celkom tretí etapový triumf z Vuelty. Celkovo to bolo pre neho siedme víťazstvo v kariére.

"Naozaj som bol veľmi aktívny a dnes som konečne dokázal prísť do cieľa ako prvý. Max Poole bol naozaj silný, ale skúšal som to znovu a znovu a vyšlo to.

V úniku bolo veľa kvalitných pretekárov a vedel som, že musím byť útočný a vo finále to vyšlo. Víťazstvo venujem svojej žene a rodine.

Nie som jazdec, ktorý by vyhrával veľa, takže toto víťazstvo je samozrejme výnimočné," uviedol Španiel v cieli.

Priebežné poradie po 16. etape