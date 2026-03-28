VIDEO: Vingegaard opäť potvrdil rolu veľkého favorita. Súperom nadelil ďalšie sekundy

Okolo Katalánska 2026
Výsledky - 6. etapa (Berga - Queralt, 158,2 km):
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma - Lease a Bike
4:05:19 hod
2.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain-Victorious
+ 10 s
3.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 10 s
4.
Valentin Paret-Peintre
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 16 s
5.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 27 s
6.
Richard Carapaz
Ekvádor
EF Education-EasyPost
+ 1:29 min
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard vyhral po piatej aj šiestu etapu pretekov Okolo Katalánska a je už len krok od celkového víťazstva.
Jazdec tímu Visma - Lease a Bike sa presadil opäť v záverečnom stúpaní a do cieľa 158,2 km dlhej trate z mesta Berga do Queraltu prišiel v čase 4:05:19 hodiny.
Dvojnásobný víťaz Tour de France (2022, 2023) zaútočil krátko pred záverom stúpania a do cieľa prišiel s náskokom desať sekúnd pred Francúzom Lenny Martinezom (Bahrajn-Victorious) a Nemcom Florianom Lipowitzom (Red Bull - Bora-Hansgrohe).
Vingegaard si pripísal 46. triumf v kariére a v celkovom poradí má náskok 1:22 minúty pred Martinezom.
„Nakoniec sme chceli vyhrať túto etapu. Bol tam veľký únik, ale boli sme silná skupina. Celý tím išiel veľmi dobre, mal som podporu v stúpaniach.
V závere to bola bitka medzi troma-štyrmi jazdcami a mal som dobré nohy. Som rád, že som vyhral,“ povedal v televíznom rozhovore.
Po triumfe na Paríž - Nice, čo boli jeho prvé preteky v sezóne, je blízko k ďalšiemu celkovému víťazstvu.
Okolo Katalánska vyvrcholí v nedeľu klasikárskou etapou na okruhoch v Barcelone.
Celkové poradie po 6. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma - Lease a Bike
23:49:52 hod
2.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain-Victorious
+ 1:22 min
3.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 1:30 min
4.
Valentin Paret-Peintre
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 1:43 min
5.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 2:17 min
6.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon-CMA
+ 3:17 min