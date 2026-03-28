    VIDEO: Vingegaard opäť potvrdil rolu veľkého favorita. Súperom nadelil ďalšie sekundy

    Jonas Vingegaard. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. mar 2026 o 18:03
    Dvojnásobný víťaz Tour de France zaútočil krátko pred záverom stúpania.

    Okolo Katalánska 2026

    Výsledky - 6. etapa (Berga - Queralt, 158,2 km):

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma - Lease a Bike

    4:05:19 hod

    2.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain-Victorious

    + 10 s

    3.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 10 s

    4.

    Valentin Paret-Peintre

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 16 s

    5.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 27 s

    6.

    Richard Carapaz

    Ekvádor

    EF Education-EasyPost

    + 1:29 min

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard vyhral po piatej aj šiestu etapu pretekov Okolo Katalánska a je už len krok od celkového víťazstva.

    Jazdec tímu Visma - Lease a Bike sa presadil opäť v záverečnom stúpaní a do cieľa 158,2 km dlhej trate z mesta Berga do Queraltu prišiel v čase 4:05:19 hodiny.

    Dvojnásobný víťaz Tour de France (2022, 2023) zaútočil krátko pred záverom stúpania a do cieľa prišiel s náskokom desať sekúnd pred Francúzom Lenny Martinezom (Bahrajn-Victorious) a Nemcom Florianom Lipowitzom (Red Bull - Bora-Hansgrohe).

    Vingegaard si pripísal 46. triumf v kariére a v celkovom poradí má náskok 1:22 minúty pred Martinezom.

    VIDEO: Posledný kilometer 6. etapy Okolo Katalánska 2026

    „Nakoniec sme chceli vyhrať túto etapu. Bol tam veľký únik, ale boli sme silná skupina. Celý tím išiel veľmi dobre, mal som podporu v stúpaniach.

    V závere to bola bitka medzi troma-štyrmi jazdcami a mal som dobré nohy. Som rád, že som vyhral,“ povedal v televíznom rozhovore.

    Po triumfe na Paríž - Nice, čo boli jeho prvé preteky v sezóne, je blízko k ďalšiemu celkovému víťazstvu.

    Okolo Katalánska vyvrcholí v nedeľu klasikárskou etapou na okruhoch v Barcelone.

    Celkové poradie po 6. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma - Lease a Bike

    23:49:52 hod

    2.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain-Victorious

    + 1:22 min

    3.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 1:30 min

    4.

    Valentin Paret-Peintre

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 1:43 min

    5.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 2:17 min

    6.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon-CMA

    + 3:17 min

