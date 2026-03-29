    VIDEO: Vingegaard nadviazal na triumf z Paríž-Nice. Záverečnú etapu vyhral Austrálčan

    Jonas Vingegaard.
    Jonas Vingegaard. (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. mar 2026 o 14:55
    Prišiel v hlavnom pelotóne a s prehľadom si udržal post lídra.

    Okolo Katalánska 2026

    Výsledky - 7. etapa (Barcelona-Barcelona, 95,1 km):

    1.

    Brady Gilmore

    Austrália

    NSN Cycling Team

    2:06:44 h

    2.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 0 s

    3.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 0 s

    4.

    David Gonzalez Arribas

    Španielsko

    Q36.5 Pro Cycling Team

    + 0 s

    5.

    Antoine L'Hote

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 0 s

    6.

    Senna Remijn

    Holandsko

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Katalánska. V siedmej 95,1 km dlhej etape v uliciach Barcelony prišiel v hlavnom pelotóne na 33. mieste a s prehľadom si udržal post lídra.

    V záverečnom špurte triumfoval Austrálčan Brady Gilmore pred Francúúzom Dorianom Godonom a Belgičanom Remcom Evenepoelom.


    Vingegaard, dvojnásobný víťaz Tour de France z rokov 2022 a 2023, nadviazal na triumf z Paríž Nice. Druhý skončil celkovo Francúz  Lenny Martinez (Bahrajn-Victorious), pre ktorého je to najväčší úspech v kariére.

    VIDEO: Záver poslednej 7. etapy Okolo Katalánska 2026

    Tretie miesto obsadil Nemec Florian Lipowitz. Vingegaard rozhodol o svojom prvenstve na katalánskych cestách víťazstvami v 5. a 6. etape.

    „Podarilo sa nám splniť cieľ. Vyhrali sme dve etapy aj celkovú klasifikáciu. Bol to pre nás naozaj vydarený týždeň. Lepší úvod sezóny som si ani nemohol želať.

    Dúfam, že mi dobrá forma vydrží aj v ďalších pretekoch a že sa postupne budem ešte zlepšovať. Som si istý, že sú tam ešte rezervy," uviedol Vingegaard pre akreditované médiá. 

    Konečné poradie

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma - Lease a Bike

    25:56:36 h

    2.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain-Victorious

    + 1:22 min

    3.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 1:30 min

    4.

    Valentin Paret-Peintre

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 1:43 min

    5.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 2:13 min

    6.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon-CMA

    + 3:17 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Jonas Vingegaard.
    Jonas Vingegaard.
    VIDEO: Vingegaard nadviazal na triumf z Paríž-Nice. Záverečnú etapu vyhral Austrálčan
