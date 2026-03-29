VIDEO: Vingegaard nadviazal na triumf z Paríž-Nice. Záverečnú etapu vyhral Austrálčan

Okolo Katalánska 2026
Výsledky - 7. etapa (Barcelona-Barcelona, 95,1 km):
1.
Brady Gilmore
Austrália
NSN Cycling Team
2:06:44 h
2.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 0 s
3.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 0 s
4.
David Gonzalez Arribas
Španielsko
Q36.5 Pro Cycling Team
+ 0 s
5.
Antoine L'Hote
Francúzsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 0 s
6.
Senna Remijn
Holandsko
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa stal celkovým víťazom pretekov Okolo Katalánska. V siedmej 95,1 km dlhej etape v uliciach Barcelony prišiel v hlavnom pelotóne na 33. mieste a s prehľadom si udržal post lídra.
V záverečnom špurte triumfoval Austrálčan Brady Gilmore pred Francúúzom Dorianom Godonom a Belgičanom Remcom Evenepoelom.
Vingegaard, dvojnásobný víťaz Tour de France z rokov 2022 a 2023, nadviazal na triumf z Paríž Nice. Druhý skončil celkovo Francúz Lenny Martinez (Bahrajn-Victorious), pre ktorého je to najväčší úspech v kariére.
Tretie miesto obsadil Nemec Florian Lipowitz. Vingegaard rozhodol o svojom prvenstve na katalánskych cestách víťazstvami v 5. a 6. etape.
„Podarilo sa nám splniť cieľ. Vyhrali sme dve etapy aj celkovú klasifikáciu. Bol to pre nás naozaj vydarený týždeň. Lepší úvod sezóny som si ani nemohol želať.
Dúfam, že mi dobrá forma vydrží aj v ďalších pretekoch a že sa postupne budem ešte zlepšovať. Som si istý, že sú tam ešte rezervy," uviedol Vingegaard pre akreditované médiá.
Konečné poradie
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma - Lease a Bike
25:56:36 h
2.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain-Victorious
+ 1:22 min
3.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 1:30 min
4.
Valentin Paret-Peintre
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 1:43 min
5.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 2:13 min
6.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon-CMA
+ 3:17 min