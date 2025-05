Kubiš bol odvážny, útočil a bojoval o víťazstvo. Tím trefne opísal, ako sa v závere cítil

Do cieľa prišiel s dvojsekundovou stratou na víťaza a ako holandský špecializovaný portál Wielerflits napísal: "Lukáš Kubiš v posledných metroch stíchol."

Slovenský cyklista sa snažil Askeyho udržať, no vznikla medzera pár metrov pred ním aj za ním. Už to vyzeralo tak, že skončí druhý, ale v posledných sto metroch sa cez vyčerpaného Kubiša dostala pätica súperov.

Jeho tím na Instagrame zverejnil video z dojazdu pretekov a k tomu napísal:

"Keď sa pár stoviek metrov zdá ako kilometre... Nech už robíte čokoľvek, robte to so svojím srdcom. To je mentalita, ktorá sa nám páči.

Niekedy to prináša úspech a dnes z toho bolo "len" siedme miesto, hoci vo finále dal do toho Lukáš všetko. Dnes bol Lewis Askey najlepší, gratulujeme!"

Tento príspevok komentoval aj samotný pretekár, ktorý reagoval najmä na úvodnú vetu. "Ako ste chlapci vedeli, že práve toto mi išlo hlavou?"