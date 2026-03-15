    Tesná prehra v šprinte ho mrzieť nemusí. Vingegaard ako prvý Dán vyhral prestížne preteky

    Lenny Martinez vyhral poslednú etapu a Jonas Vingegaard celkové poradie Paríž - Nice 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. mar 2026 o 17:18
    Poslednú etapu Paríž - Nice ovládol domáci cyklista.

    Paríž - Nice 2026

    Výsledky - 8. etapa (Nice - Nice, 129 km):

    1.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain - Victorious

    3:06:43 h 

    2.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    3.

    Harold Tejada

    Kolumbia

    XDS Astana Team

    + 7 s

    4.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 7 s

    5.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education - EasyPost

    + 7 s

    6.

    Georg Steinhauser

    Nemecko

    EF Education - EasyPost

    + 7 s

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa prvýkrát vo svojej úspešnej kariére stal celkovým víťazom pretekov Paríž - Nice 2026.

    Jazdec tímu Visma-Lease a Bike deklasoval o 4:23 min. Kolumbijčana Daniela Martineza a náskok 6:07 min. mal pred tretím Georgom Steinhauserom.

    V záverečnej 8. etape skončil dvojnásobný víťaz Tour de France druhý, keď nestačil v šprinte na Francúza Lennyho Martineza (Bahrain Victorious).

    VIDEO: Posledný kilometer 8. etapy na Paríž - Nice 2026

    Dvadsaťdeväťročný Vingegaard vstupoval do ôsmeho dňa s cieľom pripísať si ďalší etapový triumf a zaútočil v stúpaní Cote du Linguador.

    Na jeho útok zvládol reagovať iba Martinez, ktorý si pošetril sily na záverečný šprint, v ktorom tesne zdolal víťaza celkového poradia pretekov.

    Vingegaard je prvým Dánom, ktorému sa podarilo vyhrať "Preteky za Slnkom".

    Konečné celkové poradie

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    25:25:11 hod

    2.

    Daniel Martinez

    Kolumbia

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 4:23 min

    3.

    Georg Steinhauser

    Nemecko

    EF Education-EasyPost

    + 6:07 min

    4.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 6:24 min

    5.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain Victorious

    + 7:31 min

    6.

    Marc Soler

    Španielsko

    UAE Team Emirates - XRG

    + 9:09 min

    Cyklistika

