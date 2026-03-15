Tesná prehra v šprinte ho mrzieť nemusí. Vingegaard ako prvý Dán vyhral prestížne preteky

Paríž - Nice 2026
Výsledky - 8. etapa (Nice - Nice, 129 km):
1.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain - Victorious
3:06:43 h
2.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
3.
Harold Tejada
Kolumbia
XDS Astana Team
+ 7 s
4.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 7 s
5.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education - EasyPost
+ 7 s
6.
Georg Steinhauser
Nemecko
EF Education - EasyPost
+ 7 s
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa prvýkrát vo svojej úspešnej kariére stal celkovým víťazom pretekov Paríž - Nice 2026.
Jazdec tímu Visma-Lease a Bike deklasoval o 4:23 min. Kolumbijčana Daniela Martineza a náskok 6:07 min. mal pred tretím Georgom Steinhauserom.
V záverečnej 8. etape skončil dvojnásobný víťaz Tour de France druhý, keď nestačil v šprinte na Francúza Lennyho Martineza (Bahrain Victorious).
Dvadsaťdeväťročný Vingegaard vstupoval do ôsmeho dňa s cieľom pripísať si ďalší etapový triumf a zaútočil v stúpaní Cote du Linguador.
Na jeho útok zvládol reagovať iba Martinez, ktorý si pošetril sily na záverečný šprint, v ktorom tesne zdolal víťaza celkového poradia pretekov.
Vingegaard je prvým Dánom, ktorému sa podarilo vyhrať "Preteky za Slnkom".
Konečné celkové poradie
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
25:25:11 hod
2.
Daniel Martinez
Kolumbia
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:23 min
3.
Georg Steinhauser
Nemecko
EF Education-EasyPost
+ 6:07 min
4.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 6:24 min
5.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain Victorious
+ 7:31 min
6.
Marc Soler
Španielsko
UAE Team Emirates - XRG
+ 9:09 min