Pogačar je späť tam, kde chce byť. Po víťaznom šprinte si znovu oblečie žltý dres

Etapa mala prevažne rovinatý profil, no v závere čakala cyklistov obávaná Bretónska stena. Stúpanie s dĺžkou 2 km a priemerným profilom 7,1 % absolvovali pretekári celkovo dvakrát, najprv 15 km pred cieľom a napokon aj ako cieľové.

Boj o únik trval viac ako hodinu, napokon však pelotón umožnil odísť aspoň pätici jazdcov. V skupine bol aj víťaz Tour z roku 2018 Brit Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers), no nikto z jazdcov nebojoval o žiadny dres.

Francúz ešte šliapol do pedálov a prešiel na čele ešte aj prvým prechodom cez vrch Mur de Bretagne, no za ním už bol Pogačar, ktorý vybral bod za druhé miesto na prémii tretej kategórie.

Osemnásť kilometrov pred cieľom bola na trati pri príchode do obce Mur de Bretagne ešte jedna horská prémia najnižšej štvrtej kategórie, bod získal člen úniku Ewen Costiou (Arkea – B&B Hotels), no pelotón bol už na dohľad.

Približne 5 km pred cieľom prišlo v skupine hlavných favoritov k pádu. Ťažko sa zo zeme dvíhal predovšetkým líder Bahrainu-Victorious Kolumbijčan Santiago Buitrago.

Zdržal sa aj víťaz etapy z predchádzajúceho dňa Ír Ben Healy (EF Education - EasyPost) a klesol tak v celkovom hodnotení z 8. na 11. miesto. Spadol aj Pogačarov hlavný vrchársky domestik Portugalčan Joao Almeida.

Záverečné stúpanie podľa očakávania prinieslo výraznú redukciu kandidátov na víťazstvo v etape.

S Pogačarom sa však udržal aj jeho tímový kolega Jhonatan Narvaez. Ekvádorčan pripravil Slovincovi záverečný finiš, v ktorom Pogačar ukázal svoju silu a nedal súperom šancu.

Pogačar: B ol to takmer perfektný deň

„Dnes to bol pre nás takmer perfektný deň. Snáď sa Joao nezranil pri páde, to je jediný problém.

Záver etapy veľmi dobre poznáme, Mathieu van der Poel ma tu dokázal v roku 2021 zdolať, no včera zrejme vynaložil veľmi veľa síl, aby sa udržal v žltom drese a nemohli sme si vychutnať odvetu.

Bolo teplo, išlo sa rýchlo, no my sme mali dobrý plán. Vedeli sme, že do posledného kopca musíme ísť zo špice, Jhonatan sa výrazne obetoval. Verím, že teraz ma čakajú ľahšie dva dni v žltom drese,“ uviedol v cieli spokojný Pogačar.

Sobotňajšia 8. etapa má rovinatý profil, na trase bude iba jediná horská prémia štvrtej kategórie. Cieľová rovina však mierne stúpa. Štart je v St. Meen le Grand, cieľ po 171,4 km v Lavale.