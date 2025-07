Pogačar mal tri želania, splnilo sa jedno. Odveta sa nekonala, jeden z favoritov nevládal

„Joao (Almeida) mi mal pomôcť na cieľovom stúpaní, ale nebol tam. Dúfam, že je v poriadku," uviedol v cieli Pogačar.

Dodal, že ak by sa Almeida nezranil, bol by to pre neho a tím perfektný deň, ale ak by sa zranil, svoje víťazstvo by venoval Portugalčanovi. Skôr ako s tímovým kolegom sa totiž rozprával s novinármi.

Almeida mal v cieli krvavú ruku, ale neboli na ňom viditeľné známky vážneho zranenia. „Aby som bol úprimný, prst (ľavej ruky) je na tom najhoršie,“ povedal portugalský vrchár.

„To by mohol byť problém. Mám zlomené rebro, ale ráno by som mal byť v poriadku, aby som mohol začať. Budem to brať deň po dni.“

Oveľa horšie ako Almeida dopadli lídri tímu Bahrain-Victorious Jack Haig a Santiago Buitrago. Prvý menovaný ostal po páde ležať na zemi a zodvihol sa len za pomoci zdravotníkov. Etapu nedokončil a na Tour predčasne skončil.