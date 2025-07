ONLINE: 11. etapa na Tour de France 2025 dnes LIVE (rovinatá - 156,8 km)

Po dni pauzy nás čeká etapa dlouhá 156,8 km. Jedná se o rovinatou etapu, ve které uvidíme celkem pět vrchařských prémií. Půjde však jen o kopce kategorie 4 a 3. Zároveň pár kilometrů za polovinou trati uvidíme také sprinterskou prémii.



Startuje se v městě Toulouse, tedy městě známém specifickými cihlami, které mají růžovočervenou barvu. Jedná se také o 4. největší město Francie. Toulouse je tradičním městem pro peloton Tour de France, jelikož do tohoto města zavítal už při prvním ročníku. Celkem Tour projela Toulouse 28krát. Město je rovněž rodným městem Jeana-Christophea Pérauda – druhého muže Tour de France 2014 a stříbrného olympijského medailisty v horské cyklistice z Olympiády v Pekingu 2008. V novém tisíciletí město hostilo cíl třikrát. V letech 2003 a 2008 se radovali Juan Antonio Flecha a Mark Cavendish, naposledy v roce 2019 zvítězil Caleb Ewan.



Cíl dnešního dne je rovněž Toulouse, jelikož se jedná o okružní etapu. Mezi hlavní favority by měli patřit sprinteři. Etapa by mohla sednout například Jonathanovi Milanovi, nebo Timovi Merlierovi. Čeští fanoušci by si určitě přáli výhru také pro Pavla Bittnera. Uvidíme, jak do děje etapy zasáhne boj o celkovou klasifikaci mezi hlavními favority, jako Vingegaard, Pogačar, nebo Evenepoel. Velkým příběhem také bude Ben Healy ve žlutém dresu. Je téměř jisté, že trikot udrží i do dalšího dne.