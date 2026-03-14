VIDEO: Mexičan je blízko k celkovému triumfu. Súperom ušiel v závere

Tirreno-Adriatico 2026
Výsledky - 6. etapa (San Severino Marche - Camerino, 188 km):
1.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates-XRG
4:46:50 min
2.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 3 s
3.
Matteo Jorgenson
USA
Team Visma
+ 9 s
4.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull-Bora Hansgrohe
+ 9 s
5.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl-Trek
+ 11 s
6.
Santiago Buitrago Sanchez
Kolumbia
Bahrain Victorious
+ 21 s
Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu SAE Team Emirates-XRG zvíťazil v predposlednej 6. etape pretekov Tirreno - Adriatico.
Bolo to jeho prvé víťazstvo v pretekoch, po ktorom výrazne zvýšil svoje šance na celkový triumf.
Na čele priebežného poradia má pred záverečnou etapou 42-sekundový náskok na Taliana Giulia Pellizzariho z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe, ktorý v sobotňajšej etape skončil na 4. mieste s deväťsekundovou stratou.
VIDEO: Posledný kilometer 7. etapy na Tirreno - Adriatico 2026
Na 2. mieste prišiel do cieľa 6. etapy Nór Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) s trojsekundovým mankom, tretí finišoval Američan Matteo Jorgenson (Team Visma).
Preteky vyvrcholia nedeľňajšou etapou z Civitanova Marche do San Benedetto del Tronto s celkovou dĺžkou 142 km.
Priebežné poradie po 6. etape
1.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates-XRG
24:57:20 h
2.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull-Bora Hansgrohe
+ 42 s
3.
Matteo Jorgenson
USA
Team Visma
+ 43 s
4.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 1:15 min
5.
Primož Roglič
Slovinsko
Red Bull-Bora Hansgrohe
+ 1:21 min
6.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl-Trek
+ 1:26 min