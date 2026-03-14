    VIDEO: Mexičan je blízko k celkovému triumfu. Súperom ušiel v závere

    Isaac del Toro. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|14. mar 2026 o 17:01
    Tirreno-Adriatico 2026

    Výsledky - 6. etapa (San Severino Marche - Camerino, 188 km):

    1.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates-XRG

    4:46:50 min

    2.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 3 s

    3.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Team Visma

    + 9 s

    4.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull-Bora Hansgrohe

    + 9 s

    5.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl-Trek

    + 11 s

    6.

    Santiago Buitrago Sanchez

    Kolumbia

    Bahrain Victorious

    + 21 s

    Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu SAE Team Emirates-XRG zvíťazil v predposlednej 6. etape pretekov Tirreno - Adriatico.

    Bolo to jeho prvé víťazstvo v pretekoch, po ktorom výrazne zvýšil svoje šance na celkový triumf.

    Na čele priebežného poradia má pred záverečnou etapou 42-sekundový náskok na Taliana Giulia Pellizzariho z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe, ktorý v sobotňajšej etape skončil na 4. mieste s deväťsekundovou stratou.

    VIDEO: Posledný kilometer 7. etapy na Tirreno - Adriatico 2026

    Na 2. mieste prišiel do cieľa 6. etapy Nór Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) s trojsekundovým mankom, tretí finišoval Američan Matteo Jorgenson (Team Visma).

    Preteky vyvrcholia nedeľňajšou etapou z Civitanova Marche do San Benedetto del Tronto s celkovou dĺžkou 142 km.

    Priebežné poradie po 6. etape

    1.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates-XRG

    24:57:20 h

    2.

    Giulio Pellizzari

    Taliansko

    Red Bull-Bora Hansgrohe

    + 42 s

    3.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Team Visma

    + 43 s

    4.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 1:15 min

    5.

    Primož Roglič

    Slovinsko

    Red Bull-Bora Hansgrohe

    + 1:21 min

    6.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl-Trek

    + 1:26 min

