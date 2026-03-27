    Nečakal taký náskok, mal silné nohy. Vingegaard bol najlepší a smeruje za celkovou výhrou

    Jonas Vingegaard. (Autor: X/La Vuelta)
    TASR|27. mar 2026 o 16:25
    ShareTweet0

    V náročnej piatej etape zvíťazil pred Felixom Gallom.

    Okolo Katalánska 2026

    Výsledky - 5. etapa (La Seu d'Urgell - La Molina, 153,1 km):

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma - Lease a Bike

    4:13:44 hod

    2.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM

    + 51 s

    3.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain-Victorious

    + 1:01 min

    4.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 1:01 min

    5.

    Valentin Paret-Peintre

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 1:03 min

    6.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 1:38 min

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazil v piatej etape pretekov Okolo Katalánska a dostal sa na čelo celkového poradia.

    Jazdec tímu Visma Lease a Bike rozhodol útokom šesť kilometrov pred cieľom záverečného stúpania. Trasu z La Seu d'Urgell na vrchol Coll de Pal dlhú 153,1 km zvládol za 4:13:44 hodiny.

    Druhý skončil Rakúšan Felix Gall (Decathlon CMA CGM) s mankom 51 sekúnd, tretí bol Francúz Lenny Martinez (Bahrajn-Victorious).

    Podobne ako štvrtkovú aj piatkovú etapu museli skrátiť, pre silný vietor posunuli cieľ o 2,2 km nižšie.

    Cyklisti však aj tak museli zvládnuť až 4390 výškových metrov na piatich náročných stúpaniach.

    Rozhodovalo sa na tom poslednom Coll de Pal (16,7 km, 6,7%), pod ktorý prišli spoločne zvyšky denného úniku.

    V kopci zaútočil Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a vypracoval si náskok. Za ním však išla skupina favoritov, ktorá ho dostihla šesť km pred vrcholom.

    Vtedy zaútočil aj Vingegaard a jeho súperi s ním neudržali krok. Dvojnásobný víťaz Tour de France (2022, 2023) si prišiel po triumf s výrazným náskokom a na čele celkového poradia má k dobru 57 sekúnd na Galla.

    „Nečakal som, že dnes získam taký náskok, ale v záverečnom kopci som mal naozaj silné nohy, takže som spokojný,“ povedal Vingegaard v cieli.

    Po triumfe na Paríž - Nice, čo boli jeho prvé preteky v sezóne, sa priblížil k ďalšiemu celkovému víťazstvu. V sobotu je na programe ďalšia horská etapa z mesta Berga do Queraltu dlhá 158,2 km. Okolo Katalánska vyvrcholí v nedeľu klasikárskou etapou v Barcelone.

    Celkové poradie po 5. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma - Lease a Bike

    19:44:45 hod

    2.

    Felix Gall

    Rakúsko

    Decathlon CMA CGM

    + 57 s

    3.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain-Victorious

    + 1:09 min

    4.

    Florian Lipowitz

    Nemecko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 1:13 min

    5.

    Valentin Paret-Peintre

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 1:15 min

    6.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull - Bora-Hansgrohe

    + 1:38 min

    dnes 16:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Nečakal taký náskok, mal silné nohy. Vingegaard bol najlepší a smeruje za celkovou výhrou