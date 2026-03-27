Nečakal taký náskok, mal silné nohy. Vingegaard bol najlepší a smeruje za celkovou výhrou

Okolo Katalánska 2026
Výsledky - 5. etapa (La Seu d'Urgell - La Molina, 153,1 km):
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma - Lease a Bike
4:13:44 hod
2.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM
+ 51 s
3.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain-Victorious
+ 1:01 min
4.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 1:01 min
5.
Valentin Paret-Peintre
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 1:03 min
6.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 1:38 min
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazil v piatej etape pretekov Okolo Katalánska a dostal sa na čelo celkového poradia.
Jazdec tímu Visma Lease a Bike rozhodol útokom šesť kilometrov pred cieľom záverečného stúpania. Trasu z La Seu d'Urgell na vrchol Coll de Pal dlhú 153,1 km zvládol za 4:13:44 hodiny.
Druhý skončil Rakúšan Felix Gall (Decathlon CMA CGM) s mankom 51 sekúnd, tretí bol Francúz Lenny Martinez (Bahrajn-Victorious).
Podobne ako štvrtkovú aj piatkovú etapu museli skrátiť, pre silný vietor posunuli cieľ o 2,2 km nižšie.
Cyklisti však aj tak museli zvládnuť až 4390 výškových metrov na piatich náročných stúpaniach.
Rozhodovalo sa na tom poslednom Coll de Pal (16,7 km, 6,7%), pod ktorý prišli spoločne zvyšky denného úniku.
V kopci zaútočil Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a vypracoval si náskok. Za ním však išla skupina favoritov, ktorá ho dostihla šesť km pred vrcholom.
Vtedy zaútočil aj Vingegaard a jeho súperi s ním neudržali krok. Dvojnásobný víťaz Tour de France (2022, 2023) si prišiel po triumf s výrazným náskokom a na čele celkového poradia má k dobru 57 sekúnd na Galla.
„Nečakal som, že dnes získam taký náskok, ale v záverečnom kopci som mal naozaj silné nohy, takže som spokojný,“ povedal Vingegaard v cieli.
Po triumfe na Paríž - Nice, čo boli jeho prvé preteky v sezóne, sa priblížil k ďalšiemu celkovému víťazstvu. V sobotu je na programe ďalšia horská etapa z mesta Berga do Queraltu dlhá 158,2 km. Okolo Katalánska vyvrcholí v nedeľu klasikárskou etapou v Barcelone.
Celkové poradie po 5. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma - Lease a Bike
19:44:45 hod
2.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon CMA CGM
+ 57 s
3.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain-Victorious
+ 1:09 min
4.
Florian Lipowitz
Nemecko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 1:13 min
5.
Valentin Paret-Peintre
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 1:15 min
6.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull - Bora-Hansgrohe
+ 1:38 min