    VIDEO: Vingegaard zničil konkurenciu pri prvej horskej skúške. Dostal sa na čelo poradia

    Jonas Vingegaard sa teší v cieli.
    Jonas Vingegaard sa teší v cieli. (Autor: REUTERS)
    TASR, ČTK|11. mar 2026 o 17:28
    Presadil sa v záverečnom stúpaní a 195 km dlhú trasu z Bourges do Uchonu zvládol za 4:16:12 hodiny.

    Paríž - Nice 2026

    Výsledky - 4. etapa (Bourges - Uchon, 195 km):

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    4:16:12 h

    2.

    Daniel Felipe Martinez

    Kolumbia

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 41 s

    3.

    Tim van Dijke

    Holandsko

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 45 s

    4.

    Mick van Dijke

    Holandsko

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 1:42 min

    5.

    Georg Steinhauser

    Nemecko

    EF Education-EasyPost

    + 2:54 min

    6.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 3:38 min

    Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval v stredajšej 4. etape pretekov Paríž - Nice. Jazdec tímu Visma-Lease a Bike sa presadil v záverečnom stúpaní a 195 km dlhú trasu z Bourges do Uchonu zvládol za 4:16:12 hodiny. Po prvej horskej skúške podujatia sa dostal na čelo celkového poradia.

    Druhý skončil Daniel Felipe Martínez z Kolumbie v drese Red Bullu Bora-Hansgrohe, ktorý prišiel do cieľa s mankom 42 sekúnd.

    Tretí bol jeho tímový kolega Tim van Dijke z Holandska a hneď za ním skončil jeho brat Mick.

    Pre dvojnásobného víťaza Tour de France Vingegaarda to bol 43. triumf v kariére a prvý v prebiehajúcej sezóne, ktorú odštartoval práve na Paríž - Nice. V celkovom poradí má náskok 52 sekúnd pred Danielom Martinezom.

    VIDEO: Záver 4. etapy na Paríž - Nice 2026

    Tretí Georg Steinhauser z Nemecka (EF Education-EasyPost stráca až 3:20 minúty. V stredu panovali náročné daždivé a veterné podmienky, ktoré rozmetali štartové pole a prišlo aj k viacerým pádom.

    Po jednom z nich musel odstúpiť doterajší líder Juan Ayuso zo Španielska (Lidl-Trek). Viedol po utorkovej tímovej časovke, spadol na mokrej vozovke približne 47 km pred cieľom v úseku, kde pády postihli aj ďalších jazdcov.

    Pokúsil sa pokračovať, po chvíli však opäť zastavil a v bolestiach si ľahol do trávy pri ceste. Podrobnosti o jeho zranení tím zatiaľ neoznámil.

    Vo štvrtok je na programe ďalšia etapa pre vrchárov so štartom v Cormoranche-sur-Saône a cieľom v Colombier-le-Vieux dlhá 206,3 km.

    Poradie po 4. etape

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    12:53:15 h

    2.

    Daniel Felipe Martinez

    Kolumbia

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    + 52  s

    3.

    Georg Steinhauser

    Nemecko

    EF Education-EasyPost

    + 3:20 min

    4.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 3:39 min

    5.

    David Gaudu

    Francúzsko

    Groupama-FDJ

    + 5:02 min

    6.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrajn-Victorious

    + 5:07 min

    Jonas Vingegaard sa teší v cieli.
    Jonas Vingegaard sa teší v cieli.
