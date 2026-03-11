VIDEO: Vingegaard zničil konkurenciu pri prvej horskej skúške. Dostal sa na čelo poradia

Paríž - Nice 2026
Výsledky - 4. etapa (Bourges - Uchon, 195 km):
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
4:16:12 h
2.
Daniel Felipe Martinez
Kolumbia
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 41 s
3.
Tim van Dijke
Holandsko
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 45 s
4.
Mick van Dijke
Holandsko
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 1:42 min
5.
Georg Steinhauser
Nemecko
EF Education-EasyPost
+ 2:54 min
6.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 3:38 min
Dánsky cyklista Jonas Vingegaard triumfoval v stredajšej 4. etape pretekov Paríž - Nice. Jazdec tímu Visma-Lease a Bike sa presadil v záverečnom stúpaní a 195 km dlhú trasu z Bourges do Uchonu zvládol za 4:16:12 hodiny. Po prvej horskej skúške podujatia sa dostal na čelo celkového poradia.
Druhý skončil Daniel Felipe Martínez z Kolumbie v drese Red Bullu Bora-Hansgrohe, ktorý prišiel do cieľa s mankom 42 sekúnd.
Tretí bol jeho tímový kolega Tim van Dijke z Holandska a hneď za ním skončil jeho brat Mick.
Pre dvojnásobného víťaza Tour de France Vingegaarda to bol 43. triumf v kariére a prvý v prebiehajúcej sezóne, ktorú odštartoval práve na Paríž - Nice. V celkovom poradí má náskok 52 sekúnd pred Danielom Martinezom.
VIDEO: Záver 4. etapy na Paríž - Nice 2026
Tretí Georg Steinhauser z Nemecka (EF Education-EasyPost stráca až 3:20 minúty. V stredu panovali náročné daždivé a veterné podmienky, ktoré rozmetali štartové pole a prišlo aj k viacerým pádom.
Po jednom z nich musel odstúpiť doterajší líder Juan Ayuso zo Španielska (Lidl-Trek). Viedol po utorkovej tímovej časovke, spadol na mokrej vozovke približne 47 km pred cieľom v úseku, kde pády postihli aj ďalších jazdcov.
Pokúsil sa pokračovať, po chvíli však opäť zastavil a v bolestiach si ľahol do trávy pri ceste. Podrobnosti o jeho zranení tím zatiaľ neoznámil.
Vo štvrtok je na programe ďalšia etapa pre vrchárov so štartom v Cormoranche-sur-Saône a cieľom v Colombier-le-Vieux dlhá 206,3 km.
Poradie po 4. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
12:53:15 h
2.
Daniel Felipe Martinez
Kolumbia
Red Bull Bora-Hansgrohe
+ 52 s
3.
Georg Steinhauser
Nemecko
EF Education-EasyPost
+ 3:20 min
4.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 3:39 min
5.
David Gaudu
Francúzsko
Groupama-FDJ
+ 5:02 min
6.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrajn-Victorious
+ 5:07 min