    VIDEO: Britský tím uspel v tesnom súboji. Španiel vedie Paríž - Nice s minimálnym náskokom

    Cyklisti britského tímu Ineos Grenadiers
    Cyklisti britského tímu Ineos Grenadiers (Autor: REUTERS)
    TASR|10. mar 2026 o 17:45
    Časovku družstiev na 23,5 km z Cosne Cours sur Loire do Pouilly sur Loire zvládli za 26:40 minút.

    Paríž - Nice 2026

    Výsledky 3. etapy (časovka tímov na 23,5 km, Cosne Cours sur Loire - Pouilly sur Loire):

    1.

    Ineos Grenadiers

    Veľká Británia

    26:40 min.

    2.

    Lidl-Trek

    Nemecko

    + 2 s

    3.

    Decathlon CMA CGM

    Francúzsko

    + 11 s

    4.

    Visma - Lease a Bike

    Holandsko

    + 15 s

    5.

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    Nemecko

    + 20 s

    6.

    EF Education-EasyPost

    USA

    + 23 s

    Cyklisti britského tímu Ineos Grenadiers sa stali víťazmi 3. etapy pretekov Paríž - Nice.

    Časovku družstiev na 23,5 km z Cosne Cours sur Loire do Pouilly sur Loire zvládli za 26:40 minút.

    Druhí skončili so stratou dve sekundy jazdci nemeckého Lidl-Treku a priečku obsadili cyklisti domáceho Decathlonu.

    VIDEO: Ineos Grenadiers v závere časovky

    Na čelo celkového poradia sa po utorku dostal Španiel Juan Ayuso z Lidl-Treku, ktorý má len minimálny náskok pred dvojicou z Ineosu Kevin Vauquelin (+2 s) a Oscar Onley (+3 s).

    Poradie po 3. etape

    1.

    Juan Ayuso

    Španielsko

    Lidl-Trek

    8:37:02 h

    2.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 2 s

    3.

    Oscar Onley

    Veľká Británia

    Ineos Grenadiers

    + 3 s

    4.

    Daan Hoole

    Holandsko

    Decathlon CMA CGM

    + 13 s

    5.

    Bruno Armirail

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 17 s

    6.

    Davide Piganzoli

    Taliansko

    Visma-Lease a Bike

    + 17 s

    Cyklistika

    Cyklisti britského tímu Ineos Grenadiers
    Cyklisti britského tímu Ineos Grenadiers
    VIDEO: Britský tím uspel v tesnom súboji. Španiel vedie Paríž - Nice s minimálnym náskokom
    dnes 17:45
