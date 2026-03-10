VIDEO: Britský tím uspel v tesnom súboji. Španiel vedie Paríž - Nice s minimálnym náskokom

Paríž - Nice 2026
Výsledky 3. etapy (časovka tímov na 23,5 km, Cosne Cours sur Loire - Pouilly sur Loire):
1.
Ineos Grenadiers
Veľká Británia
26:40 min.
2.
Lidl-Trek
Nemecko
+ 2 s
3.
Decathlon CMA CGM
Francúzsko
+ 11 s
4.
Visma - Lease a Bike
Holandsko
+ 15 s
5.
Red Bull Bora-Hansgrohe
Nemecko
+ 20 s
6.
EF Education-EasyPost
USA
+ 23 s
Cyklisti britského tímu Ineos Grenadiers sa stali víťazmi 3. etapy pretekov Paríž - Nice.
Časovku družstiev na 23,5 km z Cosne Cours sur Loire do Pouilly sur Loire zvládli za 26:40 minút.
Druhí skončili so stratou dve sekundy jazdci nemeckého Lidl-Treku a priečku obsadili cyklisti domáceho Decathlonu.
VIDEO: Ineos Grenadiers v závere časovky
Na čelo celkového poradia sa po utorku dostal Španiel Juan Ayuso z Lidl-Treku, ktorý má len minimálny náskok pred dvojicou z Ineosu Kevin Vauquelin (+2 s) a Oscar Onley (+3 s).
Poradie po 3. etape
1.
Juan Ayuso
Španielsko
Lidl-Trek
8:37:02 h
2.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 2 s
3.
Oscar Onley
Veľká Británia
Ineos Grenadiers
+ 3 s
4.
Daan Hoole
Holandsko
Decathlon CMA CGM
+ 13 s
5.
Bruno Armirail
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 17 s
6.
Davide Piganzoli
Taliansko
Visma-Lease a Bike
+ 17 s