Olympijský víťaz sa premiérovo teší aj na Tour de France, rivali si postrážili útok Pogačara

"Je to úžasný pocit, etapové víťazstvo bol náš dnešný cieľ. Dnes to bolo náročné, celý čas sa útočilo. V stúpaní som využil správnu chvíľu. Toto víťazstvo si budem pamätať celý život, je to obrovský úspech. Na Tour vyhrávajú iba tí najlepší, pretože sú to najlepšie preteky sveta," uviedol 31-ročný pretekár v cieli.