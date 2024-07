ONLINE: 20. Etapa na Tour de France 2024 LIVE

Ve 20. etapě čeká na jezdce 132,8 kilometrů. Zdá se, že bodovací soutěž zůstane beze změny a Biniam Girmay udrží náskok 33 bodů. Před sprinterskou prémií totiž budou hned dvě stoupání. Nejprve kopec 2. kategorie Col de Braus (po 24,7 kilometrech) a poté 1. kategorie Col de Turini (za dalších 35,1 kilometrů). Před sprinterskou prémií může nejlepší vrchař na obou prémiích získat 15 bodů. Následuje již zmiňovaná prémie pro sprintery v Saint-Martin-Vesubie (87,8 km), kde nejlepší získá 20 bodů. A půjde se do velkého finále. Hned za dalších 8,1 kilometrů přijde vrchařská prémie 1. kategorie (Col de la Colmiane) a poté ve finiši další 1. kategorie Col de la Couillole. Celkem může nejlepší vrchař získat až 35 bodů. Tak jako tak půjde o to, zda si Richard Carapaz udrží puntíky před Tadejem Pogačarem, na kterého má náskok 14 bodů. Třetí Jonas Vingegaard ztrácí již 42 bodů a v puntíkatém již být nemůže.

Ve 20. etapě čeká na jezdce 132,8 kilometrů. Zdá se, že bodovací soutěž zůstane beze změny a Biniam Girmay udrží náskok 33 bodů. Před sprinterskou prémií totiž budou hned dvě stoupání. Nejprve kopec 2. kategorie Col de Braus (po 24,7 kilometrech) a poté 1. kategorie Col de Turini (za dalších 35,1 kilometrů). Před sprinterskou prémií může nejlepší vrchař na obou prémiích získat 15 bodů. Následuje již zmiňovaná prémie pro sprintery v Saint-Martin-Vesubie (87,8 km), kde nejlepší získá 20 bodů. A půjde se do velkého finále. Hned za dalších 8,1 kilometrů přijde vrchařská prémie 1. kategorie (Col de la Colmiane) a poté ve finiši další 1. kategorie Col de la Couillole. Celkem může nejlepší vrchař získat až 35 bodů. Tak jako tak půjde o to, zda si Richard Carapaz udrží puntíky před Tadejem Pogačarem, na kterého má náskok 14 bodů. Třetí Jonas Vingegaard ztrácí již 42 bodů a v puntíkatém již být nemůže.

Pořadí jezdců do 25 let (bílý dres): 1. Remco Evenepoel (BEL) Soudal Quick-Step 78:56:21 2. Carlos Rodríguez (ESP) INEOS Grenadiers +10:35 3. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike +15:42 4. Santiago Buitrago (ECU) Bahrain Victorious +15:55 5. Ben Healy (IRL) EF Education-Easypost +1:18:02

Pořadí jezdců do 25 let (bílý dres): 1. Remco Evenepoel (BEL) Soudal Quick-Step 78:56:21 2. Carlos Rodríguez (ESP) INEOS Grenadiers +10:35 3. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike +15:42 4. Santiago Buitrago (ECU) Bahrain Victorious +15:55 5. Ben Healy (IRL) EF Education-Easypost +1:18:02

Náskok 5 minut a 3 sekund je opravdu velký, což si dva nejlepší závodnící letošní Grande Boucle uvědomují a podobně se vyjadřují i v prohlášeních pro média: „Vypadá to velmi dobře, už je to dost dobrý náskok. Sobotu už si můžu jenom užít a snad se nic nepokazí,“ hlásí Tadej Pogačar. Naopak Jonas Vingagaard před posledními dvěma etapami dokonce uznal porážku. „Boj o vítězství už je rozhodnutý.“

Náskok 5 minut a 3 sekund je opravdu velký, což si dva nejlepší závodnící letošní Grande Boucle uvědomují a podobně se vyjadřují i v prohlášeních pro média: „Vypadá to velmi dobře, už je to dost dobrý náskok. Sobotu už si můžu jenom užít a snad se nic nepokazí,“ hlásí Tadej Pogačar. Naopak Jonas Vingagaard před posledními dvěma etapami dokonce uznal porážku. „Boj o vítězství už je rozhodnutý.“