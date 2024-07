Chcel som si otestovať nohy, vravel s úsmevom. Pogačar takmer nachytal nepripraveného Vinegaarda

Aj v stredu pelotón nechcel dlho nechať únik. Jazdec v ružovom drese to i tak skúšal. Bojoval. Bolo cítiť, že na Tour prišiel práve s týmto cieľom. Nakoniec sa to vyplatilo.

BRATISLAVA. Skúšal to už predchádzajúcich etapách, no zakaždým boli okolnosti proti nemu. Nevzdával sa.

To sa mu podarilo už v tretej etape, v ktorej sa dostal do dresu lídra celej Tour. Ale v ďalších dňoch sa v únikoch snažil uchmatnúť triumf pre seba.

„Dnes to bol veľmi náročný deň, pretože nakoniec sa dostala do úniku veľmi veľká skupina, ale podarilo sa mi odpútať. To stúpanie som mal dobre naštudované. Bol som na to pripravený," doplnil.