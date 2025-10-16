VIDEO: Magnier pokračuje v dominancii. V Číne oslavuje víťazný hetrik

Okolo Kuang-si 2025
výsledky 3.etapy (Ťing-si - Pa-ma, 214 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
4:50:0Z6 h
2.
Jordi Meeus
Belgicko
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 0 s
3.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana Team
+ 0 s
4.
Stanislaw Aniolkowski
Poľsko
Cofidis
+ 0 s
5.
Daniel Skerl
Taliansko
Bahrajn-Victorious
+ 0 s
6.
Oded Kogut
Izrael
Izrael-Premier Tech
+ 0 s
PA-MA. Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval po úvodných dvoch etapách aj v tretej na podujatí Okolo Kuang-si a je na čele celkového poradia pretekov.
Jazdec tímu Soudal Quick-Step potvrdil úlohu favorita v hromadnom špurte v závere 214 km dlhej etapy a v prebiehajúcej sezóne dosiahol už svoje 17. víťazstvo.
V celkovom poradí vedie o 20 sekúnd pred Nemcom Maxom Kanterom z Astany a Belgičanom Jordim Meeusom (Red Bull-Bora-Hansgrohe).
VIDEO: Finiš 3. etapy Okolo Kuang-si
Celkové poradie po 3. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
11:54:23 h
2.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana Team
+ 20 s
2.
Jordi Meeus
Belgicko
Red Bull-Bora-Hansgrohe
+ 20 s