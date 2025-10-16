    VIDEO: Magnier pokračuje v dominancii. V Číne oslavuje víťazný hetrik

    Paul Magnier sa teší z triumfu
    Paul Magnier sa teší z triumfu (Autor: X/Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
    16. okt 2025 o 09:40
    V celkovom poradí vedie o 20 sekúnd.

    Okolo Kuang-si 2025

    výsledky 3.etapy (Ťing-si - Pa-ma, 214 km):

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    4:50:0Z6 h

    2.

    Jordi Meeus

    Belgicko

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Max Kanter

    Nemecko

    XDS Astana Team

    + 0 s

    4.

    Stanislaw Aniolkowski 

    Poľsko

    Cofidis

    + 0 s

    5.

    Daniel Skerl

    Taliansko

    Bahrajn-Victorious

    + 0 s

    6.

    Oded Kogut

    Izrael

    Izrael-Premier Tech

    + 0 s

    PA-MA. Francúzsky cyklista Paul Magnier triumfoval po úvodných dvoch etapách aj v tretej na podujatí Okolo Kuang-si a je na čele celkového poradia pretekov.

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step potvrdil úlohu favorita v hromadnom špurte v závere 214 km dlhej etapy a v prebiehajúcej sezóne dosiahol už svoje 17. víťazstvo.

    V celkovom poradí vedie o 20 sekúnd pred Nemcom Maxom Kanterom z Astany a Belgičanom Jordim Meeusom (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

    VIDEO: Finiš 3. etapy Okolo Kuang-si

    Celkové poradie po 3. etape

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    11:54:23 h

    2.

    Max Kanter

    Nemecko

    XDS Astana Team

    + 20 s

    2.

    Jordi Meeus

    Belgicko

    Red Bull-Bora-Hansgrohe

    + 20 s

