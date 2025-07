Úvodnú etapu Tour de France sprevádzali viaceré pády. Prvým víťazom sa stal Philipsen

Už po 50 km sa rozplynuli všetky nádeje pre dvojnásobného majstra sveta v časovke a strieborného v rovnakej disciplíne pred rokom na OH v Paríži Filippa Gannu, taliansky jazdec stajne Ineos Grenadiers spadol a hoci sa snažil pokračovať, do cieľa 1. etapy napokon neprišiel.

V úvode sa vytvoril päťčlenný únik, no pelotón ho nepustil na väčší náskok ako dve minúty. Úvodný bod do vrchárskej súťaže získal Francúz Benjamin Thomas z Cofidisu.

Takmer presne v polovici trate sa rozdávali body do šprintérskej súťaže a pelotón tak šliapol do pedálov a únik zlikvidoval.

Preteky dospeli do očakávaného špurtu, no menšej skupiny, ako sa predpokladalo. Približne 20 km pred cieľom vietor oddelil viacerých pretekárov.

Zaostal aj kandidát na zelený dres Milan. Alpecin - Deceuninck pripravil pre Philipsena ideálnu pozíciu a Girmay ho už z háku nedokázal predstihnúť.

Philipsen: Som veľmi šťastný

Philipsen si zapísal okrúhly desiaty triumf na Tour, no prvýkrát ho okorenil ziskom žltého dresu.

„Na jubilejné víťazstvo sa nezabúda. Dnes to bol tímový úspech. Celý deň sa niesol v nervóznom duchu, neuveriteľné, že sme sa dokázali držať neustále na čele. Vedeli sme, že dnes musí byť všetko dokonalé, musíme sa držať vpredu.

Keď prišlo k rozdeleniu pelotónu, boli sme na tej správnej strane a v závere sme využili početnú prevahu. Samozrejme, že žltý dres som mal v hlave.

Toto bola úžasná príležitosť a som veľmi šťastný, že sa mi ju podarilo využiť. Keď som videl to množstvo divákov pri trati, dodalo mi to energiu a adrenalín. Cítil som, že to dnes musím dotiahnuť do víťazného konca,“ tešil sa v cieli Belgičan.