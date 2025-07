ONLINE: 2. etapa na Tour de France 2025 dnes LIVE

Celkové pořadí po 1. etapě 1. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 3:53:01 2. Biniam Girmay (ERI) Intermarché – Wanty +0:04 3. Soren Waerenskjold (NOR) Uno-X Mobility +0:06 4. Anthony Turgis (FRA) Team TotalEnergies +0:10 5. Matteo Trentin (ITA) Tudor Pro Cycling Team +0:10 6. Clément Russo (FRA) Groupama – FDJ +0:10 7. Paul Penhoët (FRA) Groupama – FDJ +0:10 8. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike +0:10 9. Marius Mayrhofer (GER) Tudor Pro Cycling Team +0:10 10. Samuel Watson (GBR) INEOS Grenadiers +0:10 --- 43. Pavel Bittner (CZE) Team Picnic PostNL +0:49

