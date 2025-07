Philipsen naháňa aj zápis Sagana. Quick-Step na chvíľu poľavil a utrpel až dve prehry

BRATISLAVA. V poradí 112. ročník Tour de France sa začal tak, ako sa očakávalo. Chaosom. Profil úvodnej etapy s viacerými veternými úsekmi bol živnou pôdou pre problémy, a tak museli byť jazdci maximálne ostražití. To sa im však nie vždy darilo. Viacerí skončili na zemi a na chvíľkovú nepozornosť doplatili aj favoriti etapy či kandidáti na pódium v Paríži. Program, etapy, výsledky - Tour de France 2025

Naopak, skvelú prácu odviedol tím Alpecin - Deceuninck, ktorý sa po štyroch rokoch teší zo žltého dresu na Tour de France. Na Mathieu van der Poela, aj vďaka jeho pričineniu, nadviazal Belgičan Jasper Philipsen.

"O tomto som nemohol ani snívať. Pred dvoma rokmi som získal zelený dres, ale teraz si budem môcť niekde u mňa doma zavesiť žltý. Bude to skvelé," povedal v bezprostrednom rozhovore 28-ročný cyklista. Očakávali neočakávané Philipsen zažil svoju najlepšiu Tour v roku 2023, keď vyhrával s ľahkosťou. Rovnako ako dnes mal okolo seba skvelý tím, ktorý mu dokázal pripraviť pozíciu a v posledných metroch bol nezastaviteľný. Na túto Tour de France však neprišiel ako šprintérska jednotka. Viackrát v tejto sezóne nestačil na svojho krajana Tima Merliera a o prvé víťazstvá na slávnom podujatí prišiel bojovať aj Jonathan Milan.

Práve oni boli favoritmi etapy, ktorá po štyroch rokoch umožnila bojovať o žltý dres šprintérom. Napokon ho získal Philipsen, pretože jeho tím na rozdiel od iných ani na chvíľu nestratil koncentráciu. Očakával neočakávané a to bol kľúč k úspechu. Necelých 18 kilometrov pred cieľom zaútočil na vetre tím Visma, pričom tempo ťahal aj Jonas Vingegaard.

Z pelotónu sa oddelila približne 35-členná skupina, v ktorej chýbali dresy tímov Lidl - Trek či Soudal Quick-Step. "Takúto šancu si jazdci Alpecinu nemôžu nechať ujsť," vravel komentátor Eurosportu Štěpán Straka. "Myslím si, že veľa jazdcov už nečakalo, že sa to roztrhá a presne preto sa to stalo. My sme zostali sústredení a potom sme už vedeli, čo musíme urobiť. Naša Tour je už teraz úspešná, nech udeje čokoľvek. Som šťastný a hrdý, že môžem byť súčasťou tohto tímu," povedal pre Sporzu van der Poel. Tímová chémia na výbornú Ten si v roku 2021 šesť etáp vyskúšal, aké je to nosiť žltý dres a po dojazde v Lille neskrýval radosť z toho, že to zažije aj jeho tímový kolega. Často mu rozbieha šprint, no tentokrát bol povestný vláčik ešte vylepšený o Kadena Grovesa. Austrálčan už vyhral sedem etáp na Vuelte a dve na Gire. VIDEO: Zostrih 1. etapy Tour de France 2025

Aj vďaka nemu mal Philipsen otvorenú cestu za víťazstvom. Biniam Girmay sa mu snažil konkurovať, ale nestačil o približne jeden a pol dĺžky bicykla. "Na toto víťazstvo nikdy nezabudnem. V poslednom kilometri sme prevzali kontrolu a v tento dôležitý deň sme dokázali využiť naše silné stránky. Celý deň sme čakali, že sa to môže roztrhať. Nikdy som nebol taký sústredený. Stálo ma to dosť psychickej energie, ale napokon som rád, že sa to vyplatilo," povedal niekdajší víťaz monumentu Miláno - San Remo.

Na najslávnejšom javisku dosiahol už svoje 10. etapové víťazstvo, pričom z aktívnych pretekárov má viac len slovinský fenomén Tadej Pogačar (17). Zároveň mu chýbajú už len dva triumfy na to, aby sa vyrovnal Robbiemu McEwenovi, Erikovi Zabelovi, Miguelovi Indurainovi či Petrovi Saganovi.

Výsledky 1. etapy Tour de France 2025. (Autor: Sportnet - SofaScore)

McEwen po pretekoch vyzdvihol najmä tímovú chémiu. "Kaden je osvedčený víťaz a nie vždy je pre takýchto jazdcov ľahké pracovať pre niekoho druhého. Ak by bol posledný vo vláčiku Alpecinu, tak má on žltý dres. Na tejto Tour však prijal rolu pracovať pre Jaspera a svoju prácu urobil na sto percent. Bolo to obdivuhodné," povedal bývalý írsky cyklista.

Visma útočila, no zabudla na van Aerta Zrejme najhoršie skončila úvodná etapa pre tím Soudal Quick-Step. Nielenže zostal v druhej skupine Merlier a nebojoval o víťazstvo, cenné sekundy v boji o celkové poradie stratil Remco Evenepoel. Napokon až 39. V cieli bol frustrovaný. Keď prichádzal k tímovému autobusu, čakal ho fanúšik s pripravenou fixkou na podpis, no Evenepoel ho požiadal, aby mu uhol. "Celý deň sme sa snažili byť na dobrých pozíciách, ale na chvíľu sme sa nechali uspať. Bola to naša kolektívna chyba a hlúpo stratené sekundy. Musíme s tým žiť a už teraz sa sústrediť na ďalšiu etapu," povedal Evenepoel.

Počítať straty musel aj Slovinec Primož Roglič, čo sú dobré správy pre tímy Visma-Lease a Bike a UAE Emirates, ktoré v závere dokonca spolupracovali. "Vo finále sme to plánovali skúsiť, pretože inak by to urobil niekto iný. Fungovalo to," povedal športový manažér Vismy Grischa Niermann.