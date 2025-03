Jorgenson obhájil víťazstvo na Paríž - Nice. Preteky ukončil pódiom

Jazdec tímu Visma Lease a Bike prišiel do cieľa záverečnej 8. etapy na druhom mieste za víťazným krajanom Magnusom Sheffieldom zo stajne Ineos Grenadiers a v celkovej klasifikácii zdolal o 1:15 min Nemca Floriana Lipowitza z tímu Red Bull-Bora-hansgrohe.

Rekord v počte celkových triumfov na Paríž-Nice v sérii drží Sean Kelly, ktorý ovládol preteky sedemkrát v rokoch 1982 až 1988.

"Celý týždeň bol stresujúci, ale zvládol som to. Vedeli sme, že to bude vyčerpávajúce, no všetci sme pracovali naplno. Som šťastný, že som v tomto tíme a vyhral som preteky druhý rok za sebou," citovala Jorgensona agentúra AFP.