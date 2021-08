Roglič prišiel na Vuelte o červený dres, v zjazde nepríjemne spadol

"Bez pádu by to bolo lepšie, ale aj tak to nie je zlé. Aspoň sa niečo dialo, bez rizika nie je odmena. Zranenia nie sú príliš vážne, skĺzol som sa po zemi, takže by som mal byť v poriadku," uviedol Slovinec v prvej reakcii.

Eiking vedie o 58 sekúnd pred Francúzom Guillaumeom Martinom z Cofidisu, Roglič figuruje na tretej pozícii s odstupom 2:17 minúty.

Priebežné poradie po 10. etape