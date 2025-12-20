Chladoňová opäť ovládla domácu anketu. Talentom roka sa stala zlatá medailistka

Víťazkou ankety Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Zlatý pedál 2025 sa stala 19-ročná Viktória Chladoňová. Obhájila tak prvenstvo z minulého roka a na konto si pripísala druhý triumf v tejto ankete.
Vo svojej prvej sezóne medzi profesionálkami sa nestratila a v tíme Visma-Lease a Bike dostala šancu na Grand Tour či monumentálnych klasikách.
Dve striebra z MS U23
Najskôr obsadila 36. miesto na španielskej Vuelte a následne sa zaskvela 16. priečkou v celkovom poradí Gira d'Italia. Medzitým si odskočila na Slovensko, kde získala domáci titul v časovke a tiež v hromadných pretekoch.
"Je to náš veľký talent. Rýchlo sa učí a zlepšuje. Nebude trvať dlho, kým nás všetky (áno, vrátane mňa) nechá za sebou v stúpaniach," povedala o nej úradujúca víťazka Tour de France Pauline Ferrand-Prevotová.
Svoje kvality potvrdila aj v závere roka. Na MS v Kigali štartovala prvýkrát v kategórii U23 a získala dve strieborné medaily. V časovke ju zdolala len Zoe Bäckstedtová a v pretekoch Célia Geryová.
VIDEO: Druhé miesto Viktórie Chladoňovej na MS U23 v Kigali
"Sezóna bola, podobne ako tá predošlá, veľmi dobrá a verím, že to takto bude pokračovať. V tíme ma vnímali ako nováčika, ale ukázala som, že na to mám," uviedla Chladoňová v závere sezóny.
Okrem celkového triumfu v ankete sa stala mladá slovenská reprezentantka víťazkou v kategórii cestná cyklistika a tiež v cyklokrose, v ktorom sa v Trnave štvrtýkrát stala národnou šampiónkou.
Vyše tisíc UCI bodov
Na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Kubiš, ktorý má za sebou vynikajúcu sezónu v tíme Unibet Tietema Rockets. Na konto si pripísal prvé profesionálne víťazstvo na klubovej úrovni, keď ovládol klasiku Cholet Agglo Tour.
Prvýkrát v kariére sa predstavil na slávnom monumente Paríž - Roubaix, skončil druhý na pretekoch Okolo Holandska, štvrtý na Okolo Dánska a dlho bojoval o pódium aj na domácom etapovom podujatí.
Na Okolo Slovenska napokon skončil šiesty a tiež si pripísal štyri druhé miesta v etapách, pričom ho zakaždým zdolal Francúz Paul Magnier.
V sezóne pokoril hranicu tisíc nazbieraných UCI bodov (1194), čím obsadil v nabitej konkurencii 60. miesto. Zdolal napríklad aj Švajčiara Maura Schmida, ktorý ovládol preteky Okolo Slovenska 2024.
VIDEO: Víťazstvo Lukáša Kubiša na pretekoch Cholet Agglo Tour
Poradie na stupňoch víťazov doplnil Matthias Schwarzbacher, ktorý sa stal majstrom Slovenska v časovke a po víťaznom prológu si na jednu etapu obliekol ružový dres lídra Gira d'Italia do 23 rokov.
V rovnakej kategórii obsadil šieste miesto na Paríž - Roubaix a medzi mužmi vyhral klasiku v chorvátskom Umagu. Od novej sezóny zmení dres a bude nastupovať v ružových farbách tímu EF Education - EasyPost.
Talentom roka Hajduková
Na slávnostnom galavečeri udelili ocenenia aj v ďalších 14 kategóriách.
Talentom roka sa stala Karolína Hajduková, ktorá na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Skopje vybojovala zlatú medailu v časovke. Ide o prvé cyklistické zlato pre Slovensko na tomto podujatí.
V dráhovej cyklistike dominoval aktuálny člen top 10 rebríčka UCI Martin Chren a napríklad v paracyklistike vystriedal Jozefa Metelku na tróne šiesty muž zo svetového šampionátu Jozef Čorej.
Slovenský zväz cyklistiky udelil aj ceny za celoživotný prínos slovenskej cyklistike. Tentokrát sa laureátmi stali Pavol Miazdra a Ľudovít Pavela.
Miazdra výrazne prispel k profesionalizácii a modernizácii rozhodcovskej práce, najmä v oblasti spracovania a vyhodnocovania výsledkov.
Pavela bol úspešný pretekár a výnimočný tréner, ktorý vychoval generácie jazdcov, ktorí dosiahli vrcholné medzinárodné úspechy. Napríklad, stál pri úspechoch Lenky Ilavskej, ktorá štartovala aj na Tour de France.
Poďakovanie za významy prínos slovenskej cyklistike udelil SZC Vladimírovi Rudavskému, ktorý sa podieľa na organizácii Okolo Slovenska, kde zohráva kľúčovú úlohu najmä v oblasti zabezpečenia bezpečnosti.
Výsledky ankety Zlatý pedál 2025
Zlatý pedál: 1. Viktória Chladoňová, 2. Lukáš Kubiš, 3. Matthias Schwarzbacher
Ocenenia v jednotlivých odvetviach:
Cestná cyklistika: Viktória Chladoňová
Dráhová cyklistika: Martin Chren
Cyklokros: Viktória Chladoňová
Horská cyklistika - XC: Kristína Madarásová
Horská cyklistika - zjazd: Simona Kuchyňková
Paracyklistika: Jozef Čorej
BMX racing: Peter Danihel
BMX freestyle: Tomáš Tohol
Cyklotrial: Samuel Hlavatý
Sálová cyklistika: Eszter Kulich, Dóra Rákócza
Masters: Milan Barény
Talent roku 2025: Karolína Hajduková
Celoživotný prínos slovenskej cyklistike: Pavol Miazdra, Ľudovít Pavela
Poďakovanie za významný prínos slovenskej cyklistike: Vladimír Rudavský