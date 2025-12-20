    Chladoňová opäť ovládla domácu anketu. Talentom roka sa stala zlatá medailistka

    Viktória Chladoňová získala striebornú medailu v pretekoch U23 na MS v cyklistike 2025. (Autor: Marek Beneš/ SZC)
    Sportnet|20. dec 2025 o 20:30
    Viktória Chladoňová zdolala v ankete Lukáša Kubiša.

    Víťazkou ankety Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Zlatý pedál 2025 sa stala 19-ročná Viktória Chladoňová. Obhájila tak prvenstvo z minulého roka a na konto si pripísala druhý triumf v tejto ankete. 

    Vo svojej prvej sezóne medzi profesionálkami sa nestratila a v tíme Visma-Lease a Bike dostala šancu na Grand Tour či monumentálnych klasikách.

    Dve striebra z MS U23

    Najskôr obsadila 36. miesto na španielskej Vuelte a následne sa zaskvela 16. priečkou v celkovom poradí Gira d'Italia. Medzitým si odskočila na Slovensko, kde získala domáci titul v časovke a tiež v hromadných pretekoch.

    "Je to náš veľký talent. Rýchlo sa učí a zlepšuje. Nebude trvať dlho, kým nás všetky (áno, vrátane mňa) nechá za sebou v stúpaniach," povedala o nej úradujúca víťazka Tour de France Pauline Ferrand-Prevotová.

    Svoje kvality potvrdila aj v závere roka. Na MS v Kigali štartovala prvýkrát v kategórii U23 a získala dve strieborné medaily. V časovke ju zdolala len Zoe Bäckstedtová a v pretekoch Célia Geryová. 

    VIDEO: Druhé miesto Viktórie Chladoňovej na MS U23 v Kigali

    "Sezóna bola, podobne ako tá predošlá, veľmi dobrá a verím, že to takto bude pokračovať. V tíme ma vnímali ako nováčika, ale ukázala som, že na to mám," uviedla Chladoňová v závere sezóny. 

    Okrem celkového triumfu v ankete sa stala mladá slovenská reprezentantka víťazkou v kategórii cestná cyklistika a tiež v cyklokrose, v ktorom sa v Trnave štvrtýkrát stala národnou šampiónkou. 

    Vyše tisíc UCI bodov

    Na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Kubiš, ktorý má za sebou vynikajúcu sezónu v tíme Unibet Tietema Rockets. Na konto si pripísal prvé profesionálne víťazstvo na klubovej úrovni, keď ovládol klasiku Cholet Agglo Tour.

    Prvýkrát v kariére sa predstavil na slávnom monumente Paríž - Roubaix, skončil druhý na pretekoch Okolo Holandska, štvrtý na Okolo Dánska a dlho bojoval o pódium aj na domácom etapovom podujatí.

    Na Okolo Slovenska napokon skončil šiesty a tiež si pripísal štyri druhé miesta v etapách, pričom ho zakaždým zdolal Francúz Paul Magnier.

    V sezóne pokoril hranicu tisíc nazbieraných UCI bodov (1194), čím obsadil v nabitej konkurencii 60. miesto. Zdolal napríklad aj Švajčiara Maura Schmida, ktorý ovládol preteky Okolo Slovenska 2024. 

    VIDEO: Víťazstvo Lukáša Kubiša na pretekoch Cholet Agglo Tour

    Poradie na stupňoch víťazov doplnil Matthias Schwarzbacher, ktorý sa stal majstrom Slovenska v časovke a po víťaznom prológu si na jednu etapu obliekol ružový dres lídra Gira d'Italia do 23 rokov. 

    V rovnakej kategórii obsadil šieste miesto na Paríž - Roubaix a medzi mužmi vyhral klasiku v chorvátskom Umagu. Od novej sezóny zmení dres a bude nastupovať v ružových farbách tímu EF Education - EasyPost.

    Talentom roka Hajduková

    Na slávnostnom galavečeri udelili ocenenia aj v ďalších 14 kategóriách. 

    Talentom roka sa stala Karolína Hajduková, ktorá na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Skopje vybojovala zlatú medailu v časovke. Ide o prvé cyklistické zlato pre Slovensko na tomto podujatí. 

    V dráhovej cyklistike dominoval aktuálny člen top 10 rebríčka UCI Martin Chren a napríklad v paracyklistike vystriedal Jozefa Metelku na tróne šiesty muž zo svetového šampionátu Jozef Čorej.

    Cyklistka Karolína Hajduková. (Autor: SOŠV/JAKUB VANČO)

    Slovenský zväz cyklistiky udelil aj ceny za celoživotný prínos slovenskej cyklistike. Tentokrát sa laureátmi stali Pavol Miazdra a Ľudovít Pavela.

    Miazdra výrazne prispel k profesionalizácii a modernizácii rozhodcovskej práce, najmä v oblasti spracovania a vyhodnocovania výsledkov.

    Pavela bol úspešný pretekár a výnimočný tréner, ktorý vychoval generácie jazdcov, ktorí dosiahli vrcholné medzinárodné úspechy. Napríklad, stál pri úspechoch Lenky Ilavskej, ktorá štartovala aj na Tour de France.

    Poďakovanie za významy prínos slovenskej cyklistike udelil SZC Vladimírovi Rudavskému, ktorý sa podieľa na organizácii Okolo Slovenska, kde zohráva kľúčovú úlohu najmä v oblasti zabezpečenia bezpečnosti. 

    Výsledky ankety Zlatý pedál 2025

    Zlatý pedál: 1. Viktória Chladoňová, 2. Lukáš Kubiš, 3. Matthias Schwarzbacher

    Ocenenia v jednotlivých odvetviach:

    Cestná cyklistika: Viktória Chladoňová

    Dráhová cyklistika: Martin Chren

    Cyklokros: Viktória Chladoňová

    Horská cyklistika - XC: Kristína Madarásová

    Horská cyklistika - zjazd: Simona Kuchyňková

    Paracyklistika: Jozef Čorej

    BMX racing: Peter Danihel

    BMX freestyle: Tomáš Tohol

    Cyklotrial: Samuel Hlavatý

    Sálová cyklistika: Eszter Kulich, Dóra Rákócza

    Masters: Milan Barény

    Talent roku 2025: Karolína Hajduková

    Celoživotný prínos slovenskej cyklistike: Pavol Miazdra, Ľudovít Pavela 

    Poďakovanie za významný prínos slovenskej cyklistike: Vladimír Rudavský

    dnes 20:30
