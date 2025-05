Chladoňová potvrdila, že v horách je doma. Na Vuelte dosiahla svoj najlepší výsledok

Tesne jej ušlo víťazstvo na prašnej klasike Strade Bianche, kde nestačila len na Demi Volleringovú, ale vo štvrtej etape Vuelty sa dočkala prvého víťazstva po návrate a už svojho 63. v profesionálnej kariére.

"Je to naozaj skvelý pocit, vôbec som to nečakala. Nebol to plán, ale tempo v zjazde bolo nízke, a tak som sa rozhodla ísť do toho. Nečakala som, že toto sólo dotiahnem až k víťazstvu," povedala van der Breggenová.