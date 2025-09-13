Chladoňovej tím ovládol kráľovskú etapu. Mladá Slovenka má pred MS skvelú formu

Tour de l'Ardèche 2025
5. etapa (Mende - Le Mont Lozére, 125,8 km):
1.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
3:50:04 h
2.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
3.
Monica Trincaová Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 14 s
4.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 37 s
5.
Lauren Dicksonová
Veľká Británia
Handsling Alba
+ 1:06 min
6.
Rosita Reijnhoutová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 1:11 min
9.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 1:11 min
BRATISLAVA. Holandský tím Visma-Lease a Bike, za ktorý jazdí aj Viktória Chladoňová, ovládol piatu etapu ženských pretekov Tour de l'Ardèche.
Tá mala prívlastok kráľovská, pretože cyklistky čakalo sedem kategorizovaných stúpaní, vrátane cieľového Le Mont Lozére (4,7 km, sklon 6,5%).
Asi 20 km pred cieľom nastolili vysoké tempo Marion Bunelová s Femke de Vriesovou, pričom sa ich dokázala držať len Monica Trincaová Colonelová.
Napokon však jazdkyne tímu Visma zlomili aj taliansku súperku a do cieľa prišli spolu. Dosiahnuté úspechy si rozdelili tak, že Bunelová brala etapový triumf a de Vriesová sa stala novou líderkou pretekov.
"Cítim sa ako v sne. Ako tím sme boli silné celý deň a je úžasné takto to dokončiť. Neberiem to ako moje víťazstvo, ale celého tímu. Som nesmierne vďačná všetkým," povedala Bunelová pre tímový web.
Ďalší kvalitný výkon podala aj 18-ročná Chladoňová, ktorá spolu s Rositou Reijnhoutovou kontrolovali situáciu v skupine, v ktorej sa nachádzala aj dovtedajšia líderka a víťazka dvoch etáp Mischa Bredewoldová.
Pretekárky od šiesteho do trináste miesta finišovali s mankom 71 sekúnd, pričom mladá Slovenka preťala cieľovú čiaru na deviatej pozícii.
V celkovom poradí si udržala siedme miesto a tretia najlepšia je spomedzi jazdkýň bojujúcich o biely dres. Pred svetovým šampionátom v Rwande, v ktorom sa predstaví v kategórii U23, má tak skvelú formu.
"Zajtrajší deň bude opäť náročný s množstvom stúpaní. Pokúsime sa čo najlepšie kontrolovať preteky a uvidíme, čo bude vo finále možné. Hlavným cieľom je zabezpečiť celkové víťazstvo pre Femke," dodala Bunelová.
Priebežné celkové poradie po 5. etape
1.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
10:40:36 h
2.
Monica Trinicová Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 30 s
3.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 31 s
4.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 39 s
5.
Marion Bunelová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 56 s
6.
Eleonora Ciaboccová
Taliansko
Picnic PostNL
+ 1:36 min
7.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 1:47 min