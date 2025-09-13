    Chladoňovej tím ovládol kráľovskú etapu. Mladá Slovenka má pred MS skvelú formu

    Viktória Chladoňová (uprostred) s tímovými kolegyňami z Vismy
    Viktória Chladoňová (uprostred) s tímovými kolegyňami z Vismy (Autor: REUTERS)
    Sportnet|13. sep 2025 o 20:24
    Viktória Chladoňová naďalej figuruje na siedmej pozícii.

    Tour de l'Ardèche 2025

    5. etapa (Mende - Le Mont Lozére, 125,8 km):

    1.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    3:50:04 h

    2.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    3.

    Monica Trincaová Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 14 s

    4.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 37 s

    5.

    Lauren Dicksonová

    Veľká Británia

    Handsling Alba

    + 1:06 min

    6.

    Rosita Reijnhoutová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:11 min

    9.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:11 min

    BRATISLAVA. Holandský tím Visma-Lease a Bike, za ktorý jazdí aj Viktória Chladoňová, ovládol piatu etapu ženských pretekov Tour de l'Ardèche.

    Tá mala prívlastok kráľovská, pretože cyklistky čakalo sedem kategorizovaných stúpaní, vrátane cieľového Le Mont Lozére (4,7 km, sklon 6,5%).

    Asi 20 km pred cieľom nastolili vysoké tempo Marion Bunelová s Femke de Vriesovou, pričom sa ich dokázala držať len Monica Trincaová Colonelová. 

    Napokon však jazdkyne tímu Visma zlomili aj taliansku súperku a do cieľa prišli spolu. Dosiahnuté úspechy si rozdelili tak, že Bunelová brala etapový triumf a de Vriesová sa stala novou líderkou pretekov.

    "Cítim sa ako v sne. Ako tím sme boli silné celý deň a je úžasné takto to dokončiť. Neberiem to ako moje víťazstvo, ale celého tímu. Som nesmierne vďačná všetkým," povedala Bunelová pre tímový web. 

    Ďalší kvalitný výkon podala aj 18-ročná Chladoňová, ktorá spolu s Rositou Reijnhoutovou kontrolovali situáciu v skupine, v ktorej sa nachádzala aj dovtedajšia líderka a víťazka dvoch etáp Mischa Bredewoldová.

    Pretekárky od šiesteho do trináste miesta finišovali s mankom 71 sekúnd, pričom mladá Slovenka preťala cieľovú čiaru na deviatej pozícii. 

    V celkovom poradí si udržala siedme miesto a tretia najlepšia je spomedzi jazdkýň bojujúcich o biely dres. Pred svetovým šampionátom v Rwande, v ktorom sa predstaví v kategórii U23, má tak skvelú formu.

    "Zajtrajší deň bude opäť náročný s množstvom stúpaní. Pokúsime sa čo najlepšie kontrolovať preteky a uvidíme, čo bude vo finále možné. Hlavným cieľom je zabezpečiť celkové víťazstvo pre Femke," dodala Bunelová.

    Priebežné celkové poradie po 5. etape

    1.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    10:40:36 h

    2.

    Monica Trinicová Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 30 s

    3.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 31 s

    4.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 39 s

    5.

    Marion Bunelová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 56 s

    6.

    Eleonora Ciaboccová

    Taliansko

    Picnic PostNL

    + 1:36 min

    7.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:47 min

    dnes 20:24
