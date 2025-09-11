Chladoňová drží krok s elitou. Po odstúpení líderky sa posunula v celkovom poradí

Tour de l'Ardèche 2025
3. etapa (Avignon - Pernes-les-Fontaines, 119 km):
1.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx - Protime
3:01:57 h
2.
Amber Kraaková
Holandsko
FDJ - Suez
+ 0 s
3.
Marta Lachová
Poľsko
SD Worx - Protime
+ 0 s
4.
Josie Nelsonová
Veľká Británia
Picnic PostNL
+ 0 s
5.
Giada Borghesiová
Taliansko
Human Powered Health
+ 0 s
6.
Ruby Rosemannová-Gannovová
Austrália
Liv AlUla Jayco
+ 0 s
41.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
BRATISLAVA. Tretiu etapu francúzskych pretekov Tour de l'Ardèche tentoraz nenarušili žiadne protesty.
Pretekárky čakala relatívne ľahká trať. V posledných päťdesiatich kilometroch museli zvládnuť tri kategorizované stúpania, ktoré však neboli dostatočne náročné na vytvorenie väčších rozdielov.
V záverečnom šprinte po 119-kilometrovej trati z Avignonu do Pernes-Les-Fontaines si napokon pripísala etapové prvenstvo Holanďanka Mischa Bredewoldová z tímu SD Worx - Protime.
Etapu zvládla bez problémov aj Slovenka Viktória Chladoňová vo farbách Vismy. V cieli bola klasifikovaná na 41. mieste bez časovej straty.
V celkovom hodnotení si dokonca polepšila o jedno miesto.
Po odstúpení priebežnej líderky Belgičanky Lotte Kopeckej figuruje na ôsmej priečke so stratou 17 sekúnd novú prvú ženu poradia Talianku Ciaboccovú.
Preteky sa skončili aj pre Chladoňovej krajanku Teréziu Ciriakovú, ktorá tretiu etapu nedokončila. Dôvodom bol takisto pád.
V piatok pokračuje Tour de l'Ardèche 20-kilometrovou individuálnou časovkou, ktorá bude mimoriadne dôležité pre celkové poradie.
Priebežné celkové poradie po 3. etape
1.
Eleonora Ciaboccová
Taliansko
Picnic PostNL
6:21:38 h
2.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 4 s
3.
Erica Magnaldiová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 10 s
4.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 10 s
5.
Alena Ivančenková
Rusko
UAE Team ADQ
+ 16 s
6.
Maeva Squibanová
Francúzsko
UAE Team ADQ
+ 17 s
8.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 17 s