    Chladoňová drží krok s elitou. Po odstúpení líderky sa posunula v celkovom poradí

    Viktória Chladoňová (uprostred) s tímovými kolegyňami z Vismy
    Viktória Chladoňová (uprostred) s tímovými kolegyňami z Vismy (Autor: REUTERS)
    Sportnet|11. sep 2025 o 19:42
    Druhá Slovenka preteky nedokončila.

    Tour de l'Ardèche 2025

    3. etapa (Avignon - Pernes-les-Fontaines, 119 km):

    1.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    3:01:57 h

    2.

    Amber Kraaková

    Holandsko

    FDJ - Suez

    + 0 s

    3.

    Marta Lachová

    Poľsko

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    4.

    Josie Nelsonová

    Veľká Británia

    Picnic PostNL

    + 0 s

    5.

    Giada Borghesiová

    Taliansko

    Human Powered Health

    + 0 s

    6.

    Ruby Rosemannová-Gannovová

    Austrália

    Liv AlUla Jayco

    + 0 s

    41. 

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    BRATISLAVA. Tretiu etapu francúzskych pretekov Tour de l'Ardèche tentoraz nenarušili žiadne protesty.

    Pretekárky čakala relatívne ľahká trať. V posledných päťdesiatich kilometroch museli zvládnuť tri kategorizované stúpania, ktoré však neboli dostatočne náročné na vytvorenie väčších rozdielov.

    V záverečnom šprinte po 119-kilometrovej trati z Avignonu do Pernes-Les-Fontaines si napokon pripísala etapové prvenstvo Holanďanka Mischa Bredewoldová z tímu SD Worx - Protime.

    Etapu zvládla bez problémov aj Slovenka Viktória Chladoňová vo farbách Vismy. V cieli bola klasifikovaná na 41. mieste bez časovej straty.

    V celkovom hodnotení si dokonca polepšila o jedno miesto.

    Po odstúpení priebežnej líderky Belgičanky Lotte Kopeckej figuruje na ôsmej priečke so stratou 17 sekúnd novú prvú ženu poradia Talianku Ciaboccovú.

    Preteky sa skončili aj pre Chladoňovej krajanku Teréziu Ciriakovú, ktorá tretiu etapu nedokončila. Dôvodom bol takisto pád.

    V piatok pokračuje Tour de l'Ardèche 20-kilometrovou individuálnou časovkou, ktorá bude mimoriadne dôležité pre celkové poradie.

    Priebežné celkové poradie po 3. etape

    1.

    Eleonora Ciaboccová

    Taliansko

    Picnic PostNL

    6:21:38 h

    2.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 4 s

    3.

    Erica Magnaldiová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 10 s

    4.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 10 s

    5.

    Alena Ivančenková

    Rusko

    UAE Team ADQ

    + 16 s

    6.

    Maeva Squibanová

    Francúzsko

    UAE Team ADQ

    + 17 s

    8. 

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 17 s

    Cyklistika

    dnes 19:42
