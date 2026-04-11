Dlažobné úseky sú zábava len v pretekoch. Van der Poel sa im v tréningu vyhýba

Obhajca titulu Mathieu van der Poel sa pred nedeľnými pretekmi Paris-Roubaix vyhýba tréningu na legendárnych dlažobných úsekoch, ktoré dali podujatiu prezývku „Peklo severu“.
Tridsaťjedenročný Holanďan priznal, že na kockách trénuje len minimálne a spolieha sa najmä na skúsenosti z iných klasík. „Počas pretekov je to zábava, ale v tréningu sa týmto úsekom skôr vyhýbame,“ uviedol.
Trať meria 258,3 kilometra a obsahuje 30 dláždených sektorov s celkovou dĺžkou takmer 55 kilometrov. Van der Poel môže dosiahnuť štvrté víťazstvo, čím by sa vyrovnal legendám ako Roger de Vlaeminck či Tom Boonen.
Najväčším rivalom bude úradujúci majster sveta Tadej Pogačar, ktorý sa pokúsi získať všetkých päť cyklistických „monumentov“.
Slovinec už v tejto sezóne potvrdil výbornú formu a v prípade triumfu by sa priblížil k historickému zápisu, keďže nikto doteraz nezískal všetkých päť monumentov v jednom roku.
Pogačar však priznal, že klasika Paríž–Roubaix je pre neho mimoriadne náročná, najmä pre jeho menšiu postavu, ktorá je na nerovnom povrchu znevýhodnením. Aj preto odborníci očakávajú vyrovnaný súboj, v ktorom môže rozhodnúť počasie či technické problémy.