Van der Poel má ďalší monument. Zhodil však súpera a mal aj šťastie

Van der Poel sa snažil nastúpiť po pravej strane, kde sa dostal do kontaktu s Johnom Degenkolbom, keďže Jasper Philipsen nečakane zmenil smer jazdy a Holanďan nemal kde uhnúť. Nemec to žiaľ neustál a skončil na zemi.

Za Holanďana sa následne zavesil jeho hlavný rival Wout van Aert, no mal obrovskú smolu. V závere kockového úseku začal strácať pre defekt a hoci výmena bicykla prišla veľmi rýchlo, stála ho súboj o víťazstvo.

Keď som ho obiehal, videl som, že má problém, ale nevedel som, že je to defekt. V cyklistike je niekedy potrebné mať aj šťastie."

"Je úžasné, ako sme dnes išli ako tím. Super, že Jasper skončil druhý. Dnes som sa cítil dobre, mal som dobré nohy. V tom rozhodujúcom sektore spadol Degenkolb, ja som potom musel dobehnúť van Aerta a keď som sa dostal na čelo, už som išiel naplno až do cieľa.

Podľa informácii France TV mal Sagan reznú ranu na tvári a mieril do nemocnice v meste Cambrai. Zároveň má podozrenie na otras mozgu.

Stalo sa to asi 150 km pred cieľom, jazdec TotalEnergies sa po kolízii len ťažko zdvíhal zo zeme a museli ho ošetrovať. Sagan vo svojej rozlúčkovej sezóne s cestnou cyklistikou spadol aj na Okolo Flámska, kde tiež odstúpil.

Cyklisti po nich v nedeľu prešli dokopy až 54,5 kilometrov. Na druhom úseku z Viesly do Quiévy prišlo k pádu, po ktorom skončil na zemi aj Peter Sagan.

Medzi lídrami boli diery, no postupne sa na čele vytvorila silná skupina, v ktorej mal van der Poel k sebe aj tímových kolegov Philipsena a Gianniho Vermeerscha.

Následne zaútočil van Aert, ale hneď na to dostal defekt a okamžite mu ušiel van der Poel. Bol to smolný, no rozhodujúci moment pretekov.

Holanďan si rýchlo vypracoval 25-sekundový náskok, ktorý už z rúk nepustil. V špurte dvojice si prišiel pre druhé miesto jeho tímový kolega Philipsen.