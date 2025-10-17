Toto je červená čiara, zúril riaditeľ pretekov. Kubiš a spol. sa obávali o bezpečnosť

BRATISLAVA. Cyklistické preteky Okolo Holandska sa po dlhých 21 rokov vrátili do súťažného kalendára, no ich návrat nemá bezproblémový priebeh.
Podujatie rovnakej úrovne ako Okolo Slovensko (2.1) sa koná bez nevyhneteného policajného sprievodu, čo sa prejavuje na neadekvátnej bezpečnosti cyklistov.
Tretia etapa v regióne Sittard bola najskôr neutralizovaná a následne zrušená, pretože na trati sa niekoľkokrát ocitlo v protismere motorové vozidlo.
Pri absentujúcej polícii vypomáhajú s konaním pretekov dobrovoľníci, no riaditeľ pretekov Thijs Rondhuis hovorí, že sa ich v piatok nedostavilo až 25.
"Na dnes končíme. Najdôležitejšia je bezpečnosť. Do budúcna musíme zabezpečiť dostatočnú prítomnosť polície. Ak to neurobíme, preteky nebudú.
Toto je červená čiara, nemôžeme to robiť bez polície. Chce sa mi skôr plakať, než smiať. Počas víkendu sa bude jazdiť na uzavretých okruhoch, takže jazdcom garantujem bezpečnosť," povedal Rondhuis pre WielerFlits.
Tretia etapa mala profilom vyhovovať aj Lukášovi Kubišovi, keďže cyklisti mali zdolávať aj slávny Cauberg a o víťazstvo mali bojovať vo zvlnenom teréne.
Azda najviac vzniknutá situácia vyhovuje Ethanovi Hayterovi, keďže jeho šanca na udržanie si oranžového dresu lídra sa výrazne zvýšili.
Zaujímavosťou je, že Kubiš už niečo podobné zažil v úvode sezóny na pretekoch Etoile de Bessèges - Tour du Gard. Pre problémy s autom v protismere vtedy odstúpil okrem iných celý tím Unibet Tietema Rockets.
Priebežné celkové poradie po 2. etape
1.
Ethan Hayter
Veľká Británia
Soudal Quick-Step
2:54:28 h
2.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 2 s
3.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 19 s
4.
Alec Sageart
Belgicko
Lotto
+ 24 s
5.
Daan Hoole
Holandsko
Lidl - Trek
+ 26 s
6.
Yves Lampaert
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 33 s
16.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 54 s