Toto je červená čiara, zúril riaditeľ pretekov. Kubiš a spol. sa obávali o bezpečnosť

    Pelotón na Okolo Holandska 2025. (Autor: X/Ambacht Veilig)
    Tretia etapa pretekov Okolo Holandska bola zrušená.

    BRATISLAVA. Cyklistické preteky Okolo Holandska sa po dlhých 21 rokov vrátili do súťažného kalendára, no ich návrat nemá bezproblémový priebeh. 

    Podujatie rovnakej úrovne ako Okolo Slovensko (2.1) sa koná bez nevyhneteného policajného sprievodu, čo sa prejavuje na neadekvátnej bezpečnosti cyklistov.

    Tretia etapa v regióne Sittard bola najskôr neutralizovaná a následne zrušená, pretože na trati sa niekoľkokrát ocitlo v protismere motorové vozidlo.

    Pri absentujúcej polícii vypomáhajú s konaním pretekov dobrovoľníci, no riaditeľ pretekov Thijs Rondhuis hovorí, že sa ich v piatok nedostavilo až 25.

    "Na dnes končíme. Najdôležitejšia je bezpečnosť. Do budúcna musíme zabezpečiť dostatočnú prítomnosť polície. Ak to neurobíme, preteky nebudú. 

    Toto je červená čiara, nemôžeme to robiť bez polície. Chce sa mi skôr plakať, než smiať. Počas víkendu sa bude jazdiť na uzavretých okruhoch, takže jazdcom garantujem bezpečnosť," povedal Rondhuis pre WielerFlits.

    Tretia etapa mala profilom vyhovovať aj Lukášovi Kubišovi, keďže cyklisti mali zdolávať aj slávny Cauberg a o víťazstvo mali bojovať vo zvlnenom teréne.

    Azda najviac vzniknutá situácia vyhovuje Ethanovi Hayterovi, keďže jeho šanca na udržanie si oranžového dresu lídra sa výrazne zvýšili. 

    Zaujímavosťou je, že Kubiš už niečo podobné zažil v úvode sezóny na pretekoch Etoile de Bessèges - Tour du Gard. Pre problémy s autom v protismere vtedy odstúpil okrem iných celý tím Unibet Tietema Rockets. 

    Priebežné celkové poradie po 2. etape

    1.

    Ethan Hayter

    Veľká Británia

    Soudal Quick-Step

    2:54:28 h

    2.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 2 s

    3.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 19 s

    4.

    Alec Sageart

    Belgicko

    Lotto

    + 24 s

    5.

    Daan Hoole

    Holandsko

    Lidl - Trek

    + 26 s

    6.

    Yves Lampaert

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 33 s

    16.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 54 s

