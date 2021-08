Na Tour de l'Avenir spadla polovica jazdcov, Slováci skončili v nemocnici

Dvojica Slovákov Filip Lohinský a Lukáš Kubiš mala problém už v prvej polovici etapy s defektami, no rýchlo sa vrátila späť.

Pelotón sa rozpadol na mnoho menších skupín, vrátili sa doňho len Kubiš so Štočekom, narozdiel od Ayusa.

Kubiš hodil salto do priekopy

Rovder prišiel do cieľa so stratou vyše 22 minút. Po dojazde smerovali aj s Kubišom do nemocnice.

"Bol to veľký, hromadný pád. Boli sme vpredu, takmer na špici s Paľom a Matúšom a vedľa nás, myslím, že Španiel spadol prvý a už to šlo," opisoval Lukáš Kubiš pre Sportnet.