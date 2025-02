Pogačar a Roubaix? Všetci na to skočili. Dostal vás, vraví jeho tímový kolega

BRATISLAVA. Niekedy má odzbrojujúci úsmev a priam detskú radosť. Je cítiť, že cyklistika ho v prvom rade baví. Rád žartuje. Na sociálnych sieťach provokuje, aby potešil fanúšikov. Keď pred pár dňami natočil Tadej Pogačar video, ako trénuje na trati slávnej klasiky Paríž – Roubaix vyvolalo to veľký ohlas. Hneď sa začalo hovoriť o tom, že by na pretekoch mohol štartovať aj tento rok. „Prosím len to nie,“ komentoval jeho status aj klasikár Jasper Stuyven.

Možno má niečo v pláne, vraví bývalý víťaz

Krátke video spôsobilo v cyklistike celkom veľký rozruch. Pogačar sa nechodí na preteky len zúčastniť. Pri každom štarte ide naplno. Všetci začali špekulovať, že keď sa vydal na pavé, bude to jeho príprava na ostrý štart. „Ak by takýto šampión prišiel na Paríž – Roubaix, bolo by to skvelé. Rád by som ho videl na štarte,“ vraví pre wielerflits.nl víťaz tejto klasiky z roku 2001 Servais Knaven. „Takíto silní etapoví pretekári nezvyknú na Roubaix chodiť, pretože na rovine nedokážu podať dostatočný výkon. Pamätám si ako Bernard Hinault povedal po svojom štarte, že sa sem už nikdy nevráti.“

Slovinec je však veľmi všestranný. Je ľahký, ale je veľmi silný aj v časovke. Podľa Knavena jeho hmotnosť nebude na slávnej klasike problém. „Pogačar má 66 kíl. Ja som váźil len o dva viac, keď som zvíťazil. Navyše je silný v časovke, nie je to čistokrvný vrchár. Ale aj preňho to bude výzva. Za pokus to však stojí. Otázkou bude, či bude vládať, keď Mathieu van der Poel zaútočí na kockách. Takto to ťažko odhadneme. Bolo by zaujímavé to sledovať. Možno má Tadej niečo v pláne. Prečo by inak vo februári jazdil po pavé? To nikto iný nerobí,“ tvrdí Knaven.

Podľa neho sa Pogačar na štart na Roubaix odhodlá vtedy, keď si bude istý, že dokáže bojovať o víťazstvo. Nemá v povahe skúšať niečo na náhodu. Pôvodný cieľ bolo Okolo Flámska Je však Slovincov štart reálny už v tomto roku? V jeho súťažnom programe klasika, ktorú v roku 2018 vyhral aj Peter Sagan, chýba. Z flámskych klasík absolvuje tento rok E3 Saxo Classic a Okolo Flámska. Aj to je prekvapenie. Pogačar však podľa tímového kolegu Floriana Vermeerscha dosiahol to, čo chcel – spôsobil rozruch. „Videl som ako na to skočili médiá. Všade sa objavovali články o tom videu,“ smeje sa Vermeersch. „Vedel som, že sa chystá na prejsť si trať Okolo Flámska a neprekvapilo ma, že potom si prešiel aj Paríž-Roubaix. Netreba z toho robiť žiadne závery. Tento rok na Roubaix určite nebude štartovať. Myslím si, že sa mu to páčilo a chcel si to skúsiť. Nerobil to so zámerom, aby si z niekoho vystrelil, hoci to celkom fungovalo,“ doplnil Belgičan. Podľa jeho slov teda prešiel trasu len preto, že bol blízko a mal na to čas. Nebol v tom žiadny iný zámer. Pre wielerflits to potvrdil aj športový riaditeľ tímu UAE Emirates XRG Marco Marcato. „Tadej a Tim Wellens tam vyrazili spoločne so športovým riaditeľom Fabiom Baldatom. Pôvodne šli do Flámska, aby si prešli trasu Ronde. Paríž - Roubaix zatiaľ nefiguruje v našich plánoch, ktoré s Tadejom máme. Viac k tomu nemôžem povedať,“ reagoval Marcato.