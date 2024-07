Jeho čísla sú z iného sveta. Keď môžem vyhrať, nebudem brzdiť, hovorí Pogačar

Tentokrát si na to musí ešte zopár hodín počkať. V poradí 111. ročník najslávnejších cyklistických pretekov uzavrie časovka do Nice, pred ktorou má však slovinský jazdec priepastný náskok.

BRATISLAVA. Ak by sa Tour de France tradične končila na Elyzejských poliach v Paríži, Tadej Pogačar by už bol vyhlásený za víťaza.

Poriadne dupol do pedálov až 150 metrov pred cieľom, keď bol vpredu už len so svojim rivalom Jonasom Vingegaardom. Akonáhle sa muž v žltom drese zdvihol zo sedla, Dán iba zakrútil hlavou.

Komentátori sa počas etapy často pýtali dve otázky - dotiahne to únik do cieľa a podarí sa Remcovi Evenepoelovi zbaviť Jonasa Vingegaarda? Napokon boli odpovede v oboch prípadoch negatívne.

"Keď zaútočil Remco, cítil som sa skvele. Po jeho prvom nástupe som sa rozhodol, že si to budem kontrovať a po ďalšom jeho útoku zrýchlim ja. Presne to som aj urobil," povedal pre televíziu Sporza.

Jazdci tímu Soudal Quick-Step sa snažili ísť vysoké tempo, no Vingegaarda neunavili a "len" sťahovali náskok unikajúcej skupiny. Keď to aj Evenepoel skúsil, po včerajšku zlomený súper vedel reagovať.

Jazdec tímu Visma-Lease a Bike chcel na Evenepoela získať čo najviac času. To sa mu darilo, ale šance na jeho etapové víťazstvo boli minimálne. Do cieľa si totiž na zadnom kolese viezol Pogačara.

Ten nemal dôvod striedať a nechal svojho rivala ťahať tempo.

"Išiel som tvrdo, ale vedel som, že ak to pôjde do šprintu, tak nemám šancu. Bol som na limite. Nemôžem mu nič vyčítať, zrejme by som urobil to isté. Som šťastný, ako som sa dokázal vrátiť po predošlej etape," povedal Dán.

Evenepoel: Hrali sme a prehrali

Remco Evenepoel je majstrom sveta v časovke a favoritom číslo jeden by mal byť v tejto disciplíne aj na olympijských hrách.