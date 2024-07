Pogačar dostal víťazstvo na zlatom podnose. Nedopustil to, čo pred 10 dňami

"Samozrejme, že nie som nespokojný, vyhral som etapu. Rozhodne to však nešlo podľa plánu. Prekvapilo ma, ako sa to roztrhalo už v úvodnom kopci na Col de Braus, chceli sme to dnes mať jednoduchšie.

Quickstep však zaútočil na Vingegaarda, prípadne chcel triumf v etape a to mi hralo do kariet. Keby mi pred Tour povedali, že zvíťazím v piatich etapách, tak by som neveril.

Stačila by mi aj jedna a žltý dres. Som veľmi šťastný. V záverečnej etape sa nebudem brzdiť, ale je to trochu nebezpečná časovka, takže priorita bude dôjsť do cieľa," tešil sa v cieli Pogačar.

Priebeh 20. etapy Tour de France 2024

Cyklisti sa od štartu do cieľa pohybovali v horách. Pelotón sa takmer okamžite rozbil, na predných pozíciách sa okrem jazdcov pre celkové poradie pohybovali aj vrchári so záujmom o triumf v etape a predovšetkým Carapaz, ktorý bránil bodkovaný dres.

Prvá horská prémia bola druhej kategórie 24 km po štarte, na Col de Braus prešiel ako prvý Španiel Enric Mas z Movistaru, skupina hlavných favoritov i Carapaz strácali menej ako minútu.