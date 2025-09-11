    Pogačar odhalil svoju prípravu na MS. Bude pretekať na Saganom obľubovaných klasikách

    Tadej Pogačar odpovedá na otázky novinárov.
    Tadej Pogačar odpovedá na otázky novinárov. (Autor: TASR/AP)
    11. sep 2025 o 07:39
    

    QUEBEC. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa pred MS v Rwande predstaví na pretekoch v Kanade.

    V piatok ho čaká Grand Prix de Quebec, v nedeľu sa postaví na štart Grand Prix de Montreal.

    Po štvrtom triumfe na Tour de France si dožičil 47-dňovú súťažnú pauzu a vynechal Vueltu.

    „V Kanade absolvujem prvé preteky od skončenia Tour. Uvidíme, ako na tom budú moje nohy. Vždy je náročné udržať si dobrú formu počas celej sezóny.

    Som však namotivovaný a v zostávajúcich šiestich pretekoch chcem dosiahnuť čo najlepšie výsledky," citovala Pogačara agentúra AFP.

    V Rwande bude obhajovať titul majstra sveta v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom.

    Predstaví sa aj v časovke, kde chce konkurovať Belgičanovi Remcovi Evenepoelovi.

    „Dúfam, že na šampionát prídem kvalitne pripravený. Uspieť v Rwanda je moja priorita v záverečnej časti sezóny," zdôraznil 26-ročný Slovinec.

    dnes 07:39
